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وزارة الثقافة تنظم فعالية "وطن ودار" في ثلاث مدن احتفاءً باليوم الوطني الـ91

تقدّم سرداً تاريخياً للمملكة بملوكها وقادتها العظام الذين أرسوا دعائم نهضة الوطن

‬تحتفي وزارة الثقافة باليوم الوطني الـ91 عبر فعالية "وطن ودار" ابتداءً من اليوم الخميس 23 سبتمبر وحتى يوم الأحد 26 سبتمبر 2021م في مدن: الرياض، وجدة، والدمام، وفي ثلاثة مواقع هي: ساحة الفزاري في حي السفارات بالرياض، وساحة النورس في الواجهة البحرية بجدة، وبلازا بحي الشاطئ في الدمام، وتتضمن ثمانية فعاليات مرئية وصوتية تتمثل في جسر الثقافة، أمجادنا بملوكنا، قصة وطن، موطني، وجوه من بلادي، ثقافتنا بأصوات، قصة علم، أضواء الوطن.

وتقدّم فعالية "وطن ودار" بأقسامها المتعددة، سرداً تاريخياً للمملكة العربية السعودية بملوكها وقادتها العظام الذين أرسوا دعائم نهضة الوطن وإنجازاته، وبمثقفيها الذين شيدوا الصرح الثقافي الوطني، إلى جانب التعريف بتاريخ الثقافة السعودية بكافة مجالاتها "الأدب، والترجمة، والشعر، والأزياء، والمسرح، والموسيقى، والأفلام، والتراث". كما تروي الفعالية قصة العلم الوطني الذي يعبر بتفاصيله عن هوية المملكة وتاريخها العريق.

وتهدف وزارة الثقافة من تنظيم فعالية "وطن ودار" إلى تقديم تجربة فريدة ومميزة للاحتفاء باليوم الوطني من خلال الثقافة وقطاعاتها المختلفة، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع، حيث تُتيح لهم المشاركة والتفاعل، في أجواء وطنية، وفي قالب ثقافي متكامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الثقافة تنظم فعالية "وطن ودار" في ثلاث مدن احتفاءً باليوم الوطني الـ91
سبق

‬تحتفي وزارة الثقافة باليوم الوطني الـ91 عبر فعالية "وطن ودار" ابتداءً من اليوم الخميس 23 سبتمبر وحتى يوم الأحد 26 سبتمبر 2021م في مدن: الرياض، وجدة، والدمام، وفي ثلاثة مواقع هي: ساحة الفزاري في حي السفارات بالرياض، وساحة النورس في الواجهة البحرية بجدة، وبلازا بحي الشاطئ في الدمام، وتتضمن ثمانية فعاليات مرئية وصوتية تتمثل في جسر الثقافة، أمجادنا بملوكنا، قصة وطن، موطني، وجوه من بلادي، ثقافتنا بأصوات، قصة علم، أضواء الوطن.

وتقدّم فعالية "وطن ودار" بأقسامها المتعددة، سرداً تاريخياً للمملكة العربية السعودية بملوكها وقادتها العظام الذين أرسوا دعائم نهضة الوطن وإنجازاته، وبمثقفيها الذين شيدوا الصرح الثقافي الوطني، إلى جانب التعريف بتاريخ الثقافة السعودية بكافة مجالاتها "الأدب، والترجمة، والشعر، والأزياء، والمسرح، والموسيقى، والأفلام، والتراث". كما تروي الفعالية قصة العلم الوطني الذي يعبر بتفاصيله عن هوية المملكة وتاريخها العريق.

وتهدف وزارة الثقافة من تنظيم فعالية "وطن ودار" إلى تقديم تجربة فريدة ومميزة للاحتفاء باليوم الوطني من خلال الثقافة وقطاعاتها المختلفة، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع، حيث تُتيح لهم المشاركة والتفاعل، في أجواء وطنية، وفي قالب ثقافي متكامل.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
02:08 PM

وزارة الثقافة تنظم فعالية "وطن ودار" في ثلاث مدن احتفاءً باليوم الوطني الـ91

تقدّم سرداً تاريخياً للمملكة بملوكها وقادتها العظام الذين أرسوا دعائم نهضة الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬تحتفي وزارة الثقافة باليوم الوطني الـ91 عبر فعالية "وطن ودار" ابتداءً من اليوم الخميس 23 سبتمبر وحتى يوم الأحد 26 سبتمبر 2021م في مدن: الرياض، وجدة، والدمام، وفي ثلاثة مواقع هي: ساحة الفزاري في حي السفارات بالرياض، وساحة النورس في الواجهة البحرية بجدة، وبلازا بحي الشاطئ في الدمام، وتتضمن ثمانية فعاليات مرئية وصوتية تتمثل في جسر الثقافة، أمجادنا بملوكنا، قصة وطن، موطني، وجوه من بلادي، ثقافتنا بأصوات، قصة علم، أضواء الوطن.

وتقدّم فعالية "وطن ودار" بأقسامها المتعددة، سرداً تاريخياً للمملكة العربية السعودية بملوكها وقادتها العظام الذين أرسوا دعائم نهضة الوطن وإنجازاته، وبمثقفيها الذين شيدوا الصرح الثقافي الوطني، إلى جانب التعريف بتاريخ الثقافة السعودية بكافة مجالاتها "الأدب، والترجمة، والشعر، والأزياء، والمسرح، والموسيقى، والأفلام، والتراث". كما تروي الفعالية قصة العلم الوطني الذي يعبر بتفاصيله عن هوية المملكة وتاريخها العريق.

وتهدف وزارة الثقافة من تنظيم فعالية "وطن ودار" إلى تقديم تجربة فريدة ومميزة للاحتفاء باليوم الوطني من خلال الثقافة وقطاعاتها المختلفة، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع، حيث تُتيح لهم المشاركة والتفاعل، في أجواء وطنية، وفي قالب ثقافي متكامل.

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