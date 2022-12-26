أول قطرة مطر بالرياض.. "المسند" عن أجواء 3 أيام: سحب وحرارة تتهاوى والعاصمة حاضرة

قال: سماء ملبدة بالغيوم قد تهطل منها زخات مطرية متفرقة خاصة فترة العصر وأول المساء

توقّع أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم"سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالله المسند، نزول أول قطرة مطر بالرياض، وأن تكون السماء ملبدة بالغيوم هذا اليوم، تهطل منها زخات مطرية متفرقة، خاصة فترة العصر، وأول المساء.

وأضاف "المسند، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع يوم غد الأحد أن تتكرّر فرصة الأمطار الخفيفة على العاصمة، ودرجة الحرارة تنخفض أكثر من مساء اليوم وذروتها الأحد وفجر الإثنين".

وتابع: "متوقع اليوم أن تتشكّل السحب التي من المحتمل أن تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ مختلفة من #الرياض تشمل: العاصمة #الخرج #المحمل #سدير #الوشم #الدوادمي #عفيف، أجزاءً من وسط #الدهناء #الأحساء #الدمام وما حولها #البحرين، وربما جنوبي #القصيم وأجزاءً من منطقة #مكة المكرّمة".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة مصحوبٌ برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، كما لا يُستبعد تكوُّن السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.