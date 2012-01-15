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32 % منهم نساء.. 73 ألف مواطن في حصاد عام من الاستطلاعات الرسمية

59 استطلاعًا في نتائج مؤشرات الأداء للمركز الوطني ضم "أطياف المجتمع"

حافظ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، على مستوى نتائج مؤشرات الأداء للعام الماضي 2021م؛ حيث أجرى 59 استطلاعًا هاتفيًّا شارك فيها 73 ألف مواطن ومواطنة من مختلف مناطق المملكة، ينتمون لمختلف أطياف المجتمع، مثّلت نسبة مشاركة الرجال منهم 68%، فيما شكّلت نسبة النساء 32%، وتراوح حجم عينة كل استطلاع ما بين 1000 و1200 مشارك ومشاركة.

ويعدّ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام أول مركز وطني معتمد ومتخصص في إجراء استطلاعات الرأي العام الرسمية، وما يخص القطاع الثالث ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة في المملكة، ويأتي إجراؤه لهذه الاستطلاعات استجابةً للطلب المتزايد من الجهات المستفيدة، للوصول إلى آراء واتجاهات أفراد المجتمع حول مختلف القضايا العامة ذات العلاقة بتطوير السياسات والبرامج والخدمات الحكومية؛ بهدف تعزيز مشاركتهم مع غيرهم من الجهات المعنية؛ لتحقيق توجهات رؤية 2030، ومساندة عملية اتخاذ القرار، من خلال نتائج محايدة وموثوقة.

ويعتمد المركز في تنفيذ استطلاعاته على استخدام المقابلات الهاتفية المباشرة وفقًا للأساليب العلمية والممارسات العالمية في مجال استطلاعات الرأي العام.

ويتعاون المركز مع الخبرات الوطنية من المتخصصين والمهتمين بقضايا المجتمع المختلفة، وهو يضم لجنة علمية من أساتذة الجامعات في مجالات الإحصاء والإعلام وعلم البيانات وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى فريق عمل سعودي متخصص متكامل لإجراء الاستطلاعات وضبط جودتها وتحليل البيانات والنتائج وإعداد وتصميم التقارير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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32 % منهم نساء.. 73 ألف مواطن في حصاد عام من الاستطلاعات الرسمية
سبق

حافظ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، على مستوى نتائج مؤشرات الأداء للعام الماضي 2021م؛ حيث أجرى 59 استطلاعًا هاتفيًّا شارك فيها 73 ألف مواطن ومواطنة من مختلف مناطق المملكة، ينتمون لمختلف أطياف المجتمع، مثّلت نسبة مشاركة الرجال منهم 68%، فيما شكّلت نسبة النساء 32%، وتراوح حجم عينة كل استطلاع ما بين 1000 و1200 مشارك ومشاركة.

ويعدّ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام أول مركز وطني معتمد ومتخصص في إجراء استطلاعات الرأي العام الرسمية، وما يخص القطاع الثالث ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة في المملكة، ويأتي إجراؤه لهذه الاستطلاعات استجابةً للطلب المتزايد من الجهات المستفيدة، للوصول إلى آراء واتجاهات أفراد المجتمع حول مختلف القضايا العامة ذات العلاقة بتطوير السياسات والبرامج والخدمات الحكومية؛ بهدف تعزيز مشاركتهم مع غيرهم من الجهات المعنية؛ لتحقيق توجهات رؤية 2030، ومساندة عملية اتخاذ القرار، من خلال نتائج محايدة وموثوقة.

ويعتمد المركز في تنفيذ استطلاعاته على استخدام المقابلات الهاتفية المباشرة وفقًا للأساليب العلمية والممارسات العالمية في مجال استطلاعات الرأي العام.

ويتعاون المركز مع الخبرات الوطنية من المتخصصين والمهتمين بقضايا المجتمع المختلفة، وهو يضم لجنة علمية من أساتذة الجامعات في مجالات الإحصاء والإعلام وعلم البيانات وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى فريق عمل سعودي متخصص متكامل لإجراء الاستطلاعات وضبط جودتها وتحليل البيانات والنتائج وإعداد وتصميم التقارير.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
03:21 PM

32 % منهم نساء.. 73 ألف مواطن في حصاد عام من الاستطلاعات الرسمية

59 استطلاعًا في نتائج مؤشرات الأداء للمركز الوطني ضم "أطياف المجتمع"

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علي حفول - نجران
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حافظ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، على مستوى نتائج مؤشرات الأداء للعام الماضي 2021م؛ حيث أجرى 59 استطلاعًا هاتفيًّا شارك فيها 73 ألف مواطن ومواطنة من مختلف مناطق المملكة، ينتمون لمختلف أطياف المجتمع، مثّلت نسبة مشاركة الرجال منهم 68%، فيما شكّلت نسبة النساء 32%، وتراوح حجم عينة كل استطلاع ما بين 1000 و1200 مشارك ومشاركة.

ويعدّ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام أول مركز وطني معتمد ومتخصص في إجراء استطلاعات الرأي العام الرسمية، وما يخص القطاع الثالث ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة في المملكة، ويأتي إجراؤه لهذه الاستطلاعات استجابةً للطلب المتزايد من الجهات المستفيدة، للوصول إلى آراء واتجاهات أفراد المجتمع حول مختلف القضايا العامة ذات العلاقة بتطوير السياسات والبرامج والخدمات الحكومية؛ بهدف تعزيز مشاركتهم مع غيرهم من الجهات المعنية؛ لتحقيق توجهات رؤية 2030، ومساندة عملية اتخاذ القرار، من خلال نتائج محايدة وموثوقة.

ويعتمد المركز في تنفيذ استطلاعاته على استخدام المقابلات الهاتفية المباشرة وفقًا للأساليب العلمية والممارسات العالمية في مجال استطلاعات الرأي العام.

ويتعاون المركز مع الخبرات الوطنية من المتخصصين والمهتمين بقضايا المجتمع المختلفة، وهو يضم لجنة علمية من أساتذة الجامعات في مجالات الإحصاء والإعلام وعلم البيانات وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى فريق عمل سعودي متخصص متكامل لإجراء الاستطلاعات وضبط جودتها وتحليل البيانات والنتائج وإعداد وتصميم التقارير.

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