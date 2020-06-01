طالب باستدعاء الحرس الوطني.. "ترامب": إنهم ينهبون المتاجر في فيلادلفيا

قال إنه سيصنِّف "أنتيفا" منظمة إرهابية.. واتهم وسائل إعلام بنشر الفوضى

طلب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تغريدة مساء اليوم الأحد "فرض النظام والقانون في فيلادلفيا الآن"، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال ترامب: "إنهم ينهبون المتاجر في فيلادلفيا؛ ويجب استدعاء الحرس الوطني". فيما طالب في وقت سابق اليوم بنشر الحرس الوطني في باقي المدن الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات، متهمًا وسائل إعلام أمريكية بنشر الكراهية والفوضى، واتهم مجموعة "أنتيفا" بقيادة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية، مؤكدًا أنه سيصنف هذه الحركة "منظمة إرهابية".

وقال "ترامب" في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أهنئ حرسنا الوطني على العمل الرائع الذي قاموا به فور وصولهم إلى مينيابوليس في مينيسوتا الليلة الماضية".

وأضاف: "كان يجب على عمدة الولاية أن يُسكت الفوضويين في الليلة الأولى، ولو كان فعل ذلك لما واجهنا مشكلة حينها".

وقال ترامب في تغريدة لاحقة إنه سيصنف "أنتيفا" منظمة إرهابية.

يُذكر أن مجموعة "أنتيفا" هي حركة توصف بأنها "يسارية"، وتهدف لمحاربة الفاشية، وبدأت في أوروبا، وانتقلت إلى أمريكا مع بروز حركة ما يعرف بـ"سيادة العرق الأبيض".

وتزايدت الاحتجاجات المتوترة في أمريكا اليوم الأحد، واندلعت في 30 مدينة أمريكية على الأقل في احتجاجات على مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية، على يد ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وفي مدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، أكدت الشرطة مقتل أحد المحتجين، وإصابة اثنين آخرَيْن، فيما لم توضح ملابسات إطلاق النار والجهة المسؤولة عنه، لكنها أكدت أن عناصرها لم يطلقوا النار.





وأكدت الشرطة في الولاية إطلاق قنابل مسيلة للدموع بعد تواصل أعمال الشغب والنهب أثناء الليل.