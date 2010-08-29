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صورة من الخمسينيات.. طلاب بالظهران يتعلمون الإنجليزية للانضمام لأرامكو

نشرتها الدارة من مدرسة الجبل وتظهر مجموعة من الطلاب ومعلمهم بالزي الوطني

تحت عنوان صورة تاريخية: نشرت دارة الملك عبدالعزيز لقطة لطلاب مدرسة الجبل وهي أول مدرسة في الظهران في الخمسينيات الميلادية؛ حيث كان الطلاب يتعلمون الإنجليزية تمهيدًا لالتحاقهم بشركة أرامكو.

ونشرت الدارة الصورة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، وتظهر خلالها مجموعة من الطلاب ومعلمهم بالزي الوطني وقتها في أحد دروس اللغة الإنجليزية.

دارة الملك عبدالعزيز الظهران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صورة من الخمسينيات.. طلاب بالظهران يتعلمون الإنجليزية للانضمام لأرامكو
سبق

تحت عنوان صورة تاريخية: نشرت دارة الملك عبدالعزيز لقطة لطلاب مدرسة الجبل وهي أول مدرسة في الظهران في الخمسينيات الميلادية؛ حيث كان الطلاب يتعلمون الإنجليزية تمهيدًا لالتحاقهم بشركة أرامكو.

ونشرت الدارة الصورة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، وتظهر خلالها مجموعة من الطلاب ومعلمهم بالزي الوطني وقتها في أحد دروس اللغة الإنجليزية.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:37 PM

صورة من الخمسينيات.. طلاب بالظهران يتعلمون الإنجليزية للانضمام لأرامكو

نشرتها الدارة من مدرسة الجبل وتظهر مجموعة من الطلاب ومعلمهم بالزي الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,574

تحت عنوان صورة تاريخية: نشرت دارة الملك عبدالعزيز لقطة لطلاب مدرسة الجبل وهي أول مدرسة في الظهران في الخمسينيات الميلادية؛ حيث كان الطلاب يتعلمون الإنجليزية تمهيدًا لالتحاقهم بشركة أرامكو.

ونشرت الدارة الصورة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، وتظهر خلالها مجموعة من الطلاب ومعلمهم بالزي الوطني وقتها في أحد دروس اللغة الإنجليزية.

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