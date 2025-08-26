1150 حافلة لنقل 48 ألف طالبة وطالبة بعسير

استعداداً للعام الدراسي الجديد

دشنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اليوم، أسطول النقل المدرسي، بحضور مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، ومساعده للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي صهفان، أن الأسطول يضم 1150 حافلة تستهدف نقل أكثر من 48429 طالبا وطالبة يدرسون في 814 مدرسة للبنين والبنات في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الشركة المتعهدة أنهت كل الإجراءات المتعلقة بالتشغيل ابتداءً من يوم أمس الأحد، وسط تخصيص فرق ميدانية لأعمال صيانة الحافلات، ورفع تقارير دورية عن سير العمل.