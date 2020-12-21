النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الأفلام" ترشّح فيلم "سيدة البحر" لتمثيل المملكة رسميًّا في مسابقة الأوسكار

يروي في قالب جمالي حكاية فتاة تسعى لمواجهة أسطورة شعبية تتحكم في مصيرها

أعلنت هيئة الأفلام ترشيح الفيلم الروائي "سيدة البحر"؛ ليمثل المملكة رسميًّا في مسابقة الأوسكار المقبل عن فئة أفضل فيلم دولي، تم ترشيحه من قِبَل لجنة متخصصة.

وسيدخل الفيلم في منافسة مع الأفلام المرشحة من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 93 الذي سيقام في 25 أبريل 2021م.

وكان فيلم "سيدة البحر" للمخرجة "شهد أمين"، قد عُرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسا السينمائي العريق، وحاز من خلاله جائزة "فيرونا" للتعبير الإبداعي، كما عُرض في مهرجانات دولية أخرى، إلى جانب عرضه داخل المملكة في صالات السينما التجارية، وهو يروي -في قالب بصري جمالي- حكاية فتاة تسعى لمواجهة أسطورة شعبية تتحكم في مصيرها.

وعن ترشيح فيلمها لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار، قالت شهد أمين: "لقد تجاوز ذلك أفضل توقعاتي، خاصة كمخرجة عربية"، مضيفة أنها صنعت فيلم "سيدة البحر" من أجل أن يكون ممتعًا، وتتم مشاهدته من قِبَل الكثيرين ليصبح محفزًا للحوار حول أدوار النساء في المجتمع والعالم العربي.

هيئة الأفلام

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"هيئة الأفلام" ترشّح فيلم "سيدة البحر" لتمثيل المملكة رسميًّا في مسابقة الأوسكار
سبق

أعلنت هيئة الأفلام ترشيح الفيلم الروائي "سيدة البحر"؛ ليمثل المملكة رسميًّا في مسابقة الأوسكار المقبل عن فئة أفضل فيلم دولي، تم ترشيحه من قِبَل لجنة متخصصة.

وسيدخل الفيلم في منافسة مع الأفلام المرشحة من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 93 الذي سيقام في 25 أبريل 2021م.

وكان فيلم "سيدة البحر" للمخرجة "شهد أمين"، قد عُرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسا السينمائي العريق، وحاز من خلاله جائزة "فيرونا" للتعبير الإبداعي، كما عُرض في مهرجانات دولية أخرى، إلى جانب عرضه داخل المملكة في صالات السينما التجارية، وهو يروي -في قالب بصري جمالي- حكاية فتاة تسعى لمواجهة أسطورة شعبية تتحكم في مصيرها.

وعن ترشيح فيلمها لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار، قالت شهد أمين: "لقد تجاوز ذلك أفضل توقعاتي، خاصة كمخرجة عربية"، مضيفة أنها صنعت فيلم "سيدة البحر" من أجل أن يكون ممتعًا، وتتم مشاهدته من قِبَل الكثيرين ليصبح محفزًا للحوار حول أدوار النساء في المجتمع والعالم العربي.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:44 PM

"هيئة الأفلام" ترشّح فيلم "سيدة البحر" لتمثيل المملكة رسميًّا في مسابقة الأوسكار

يروي في قالب جمالي حكاية فتاة تسعى لمواجهة أسطورة شعبية تتحكم في مصيرها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
136

أعلنت هيئة الأفلام ترشيح الفيلم الروائي "سيدة البحر"؛ ليمثل المملكة رسميًّا في مسابقة الأوسكار المقبل عن فئة أفضل فيلم دولي، تم ترشيحه من قِبَل لجنة متخصصة.

وسيدخل الفيلم في منافسة مع الأفلام المرشحة من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 93 الذي سيقام في 25 أبريل 2021م.

وكان فيلم "سيدة البحر" للمخرجة "شهد أمين"، قد عُرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسا السينمائي العريق، وحاز من خلاله جائزة "فيرونا" للتعبير الإبداعي، كما عُرض في مهرجانات دولية أخرى، إلى جانب عرضه داخل المملكة في صالات السينما التجارية، وهو يروي -في قالب بصري جمالي- حكاية فتاة تسعى لمواجهة أسطورة شعبية تتحكم في مصيرها.

وعن ترشيح فيلمها لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار، قالت شهد أمين: "لقد تجاوز ذلك أفضل توقعاتي، خاصة كمخرجة عربية"، مضيفة أنها صنعت فيلم "سيدة البحر" من أجل أن يكون ممتعًا، وتتم مشاهدته من قِبَل الكثيرين ليصبح محفزًا للحوار حول أدوار النساء في المجتمع والعالم العربي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,735
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,653
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,203

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة