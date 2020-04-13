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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

أمير عسير  يطَّلع على نقطة الفرز الصحي بقرضة.. ويوجه بتطبيق التجربة على 14 نقطة بالمنطقة

خاطب العاملين: "أنتم المدخل الجميل والمشرف لمنطقتكم فأحسنوا استقبال العابرين"

وقف أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على سير العمل في نقطة الفرز الصحي بنقطة قرضة الأمنية، وسط عقبة ضلع الرابطة بين منطقتي عسير وجازان والمدن الساحلية، واطلع على المعايير والاشتراطات التي تم تحديدها لتكون أول نقطة نموذجية تتشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة بالأزمة.

واستعرض أمير عسير الهيكل التنظيمي وطريقة التعامل مع جميع العابرين وآلية التفاعل مع جميع الفرضيات الصحية التي يمكن مقابلتها في كل نقاط الفرز .

ووجه الأمير تركي بن طلال بتطبيق تجربة نقطة قرضة بقيادة مدير شرطة عسير رئيس اللجنة الأمنية، على بقية نقاط الفرز الأربع عشرة في جميع المنافذ البرية الرئيسية للمنطقة ومنافذ المحافظات الداخلية حسب الإمكانيات المتاحة خلال أسبوعين.

وخاطب العاملين في قرضة قائلاً: "لا يمكن للنموذج أن ينجح إلا بجهودكم وتميزكم فأنتم المدخل الجميل والمشرف لمنطقتكم وسأظل أزوركم باستمرار للوقوف على احتياجاتكم، وأنا كلي فخر بكم فأحسنوا استقبال العابرين".

وتابعت غرفة إدارة أزمة كورونا بقيادة الأمير تركي بن طلال تنفيذ 15 نقطة فرز صحي في أنحاء المنطقة شملت قرضة، الثويلة، جمعور، الخشبة، واسط، الحريضة، المجاردة، الرين، العبلاء، عين قحطان، سعيدة الصوالحة، العوص، الجعبة، القيرة، ثجر آل سويدان.

وتقوم النقاط بفحوصات طبية لجميع العابرين على مدار 24 ساعة عبر فرق من الممارسين الصحيين، وأخرى من الجهات الأمنية، مع أسطول من سيارات الإسعاف المجهزة للحالات الطارئة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير  يطَّلع على نقطة الفرز الصحي بقرضة.. ويوجه بتطبيق التجربة على 14 نقطة بالمنطقة
سبق

وقف أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على سير العمل في نقطة الفرز الصحي بنقطة قرضة الأمنية، وسط عقبة ضلع الرابطة بين منطقتي عسير وجازان والمدن الساحلية، واطلع على المعايير والاشتراطات التي تم تحديدها لتكون أول نقطة نموذجية تتشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة بالأزمة.

واستعرض أمير عسير الهيكل التنظيمي وطريقة التعامل مع جميع العابرين وآلية التفاعل مع جميع الفرضيات الصحية التي يمكن مقابلتها في كل نقاط الفرز .

ووجه الأمير تركي بن طلال بتطبيق تجربة نقطة قرضة بقيادة مدير شرطة عسير رئيس اللجنة الأمنية، على بقية نقاط الفرز الأربع عشرة في جميع المنافذ البرية الرئيسية للمنطقة ومنافذ المحافظات الداخلية حسب الإمكانيات المتاحة خلال أسبوعين.

وخاطب العاملين في قرضة قائلاً: "لا يمكن للنموذج أن ينجح إلا بجهودكم وتميزكم فأنتم المدخل الجميل والمشرف لمنطقتكم وسأظل أزوركم باستمرار للوقوف على احتياجاتكم، وأنا كلي فخر بكم فأحسنوا استقبال العابرين".

وتابعت غرفة إدارة أزمة كورونا بقيادة الأمير تركي بن طلال تنفيذ 15 نقطة فرز صحي في أنحاء المنطقة شملت قرضة، الثويلة، جمعور، الخشبة، واسط، الحريضة، المجاردة، الرين، العبلاء، عين قحطان، سعيدة الصوالحة، العوص، الجعبة، القيرة، ثجر آل سويدان.

وتقوم النقاط بفحوصات طبية لجميع العابرين على مدار 24 ساعة عبر فرق من الممارسين الصحيين، وأخرى من الجهات الأمنية، مع أسطول من سيارات الإسعاف المجهزة للحالات الطارئة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:02 PM

أمير عسير  يطَّلع على نقطة الفرز الصحي بقرضة.. ويوجه بتطبيق التجربة على 14 نقطة بالمنطقة

خاطب العاملين: "أنتم المدخل الجميل والمشرف لمنطقتكم فأحسنوا استقبال العابرين"

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محمد طيران - عسير
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وقف أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على سير العمل في نقطة الفرز الصحي بنقطة قرضة الأمنية، وسط عقبة ضلع الرابطة بين منطقتي عسير وجازان والمدن الساحلية، واطلع على المعايير والاشتراطات التي تم تحديدها لتكون أول نقطة نموذجية تتشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة بالأزمة.

واستعرض أمير عسير الهيكل التنظيمي وطريقة التعامل مع جميع العابرين وآلية التفاعل مع جميع الفرضيات الصحية التي يمكن مقابلتها في كل نقاط الفرز .

ووجه الأمير تركي بن طلال بتطبيق تجربة نقطة قرضة بقيادة مدير شرطة عسير رئيس اللجنة الأمنية، على بقية نقاط الفرز الأربع عشرة في جميع المنافذ البرية الرئيسية للمنطقة ومنافذ المحافظات الداخلية حسب الإمكانيات المتاحة خلال أسبوعين.

وخاطب العاملين في قرضة قائلاً: "لا يمكن للنموذج أن ينجح إلا بجهودكم وتميزكم فأنتم المدخل الجميل والمشرف لمنطقتكم وسأظل أزوركم باستمرار للوقوف على احتياجاتكم، وأنا كلي فخر بكم فأحسنوا استقبال العابرين".

وتابعت غرفة إدارة أزمة كورونا بقيادة الأمير تركي بن طلال تنفيذ 15 نقطة فرز صحي في أنحاء المنطقة شملت قرضة، الثويلة، جمعور، الخشبة، واسط، الحريضة، المجاردة، الرين، العبلاء، عين قحطان، سعيدة الصوالحة، العوص، الجعبة، القيرة، ثجر آل سويدان.

وتقوم النقاط بفحوصات طبية لجميع العابرين على مدار 24 ساعة عبر فرق من الممارسين الصحيين، وأخرى من الجهات الأمنية، مع أسطول من سيارات الإسعاف المجهزة للحالات الطارئة.

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