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"البيئة": تحصين وردم 909 آبار مكشوفة في 4 مناطق

ضمن المرحلة الأولى لردم 2450 بئراً بتكلفة 32 مليون ريال

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحصينها وردمها لعدد 909 آبار مهجورة في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، وتبوك، وحائل، بالتنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة؛ وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

وأوضحت الوزارة أنها حصنت وردمت 441 بئراً في الرياض؛ منها 98 في المزاحمية، و319 في حوطة بني تميم، و24 في الخرج، إضافة إلى 204 آبار في مكة المكرمة؛ منها 71 في رنية، و23 في الحرازات، و47 في ذهبان، و18 في أبو جمالة، و44 في الغطغط، وبئر واحدة في حي التحلية.

وفي منطقة تبوك أفادت الوزارة بأنه تم ردم 55 بئرًا في كلٍّ من: العين، البدع، ليمونة، الدغيبج، العنبجة، ومراكز مرخ، وذرفي، والحرة، الشبعان، وأم غواشي، وقرية سمنه، فيما أشارت إلى أن عدد الآبار التي تم ردمها وتحصينها بمنطقة حائل بلغت 209 آبار؛ منها 114 بئرًا في قفار، و88 في قصر غياض، وأخيرًا سبع آبار في أملاك الصقر.

يذكر أن ردم هذه الآبار وتحصينها يأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحصين وردم 2450 بئراً في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة تتجاوز 32 مليون ريال، والتي انطلقت في 24/ 4/ 1439هـ، وتستهدف الوزارة ردم 1200 بئر خلال الفترة المقبلة، بحسب تقارير اللجان المشتركة الواردة من الإدارة العامة للمياه، وقد أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة عبر الروابط: https://goo.gl/yPyd6w ، https://goo.gl/JkmhoA ، ومن خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/، بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.

وزارة البيئة والمياه والزراعة آبار مهجورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": تحصين وردم 909 آبار مكشوفة في 4 مناطق
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحصينها وردمها لعدد 909 آبار مهجورة في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، وتبوك، وحائل، بالتنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة؛ وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

وأوضحت الوزارة أنها حصنت وردمت 441 بئراً في الرياض؛ منها 98 في المزاحمية، و319 في حوطة بني تميم، و24 في الخرج، إضافة إلى 204 آبار في مكة المكرمة؛ منها 71 في رنية، و23 في الحرازات، و47 في ذهبان، و18 في أبو جمالة، و44 في الغطغط، وبئر واحدة في حي التحلية.

وفي منطقة تبوك أفادت الوزارة بأنه تم ردم 55 بئرًا في كلٍّ من: العين، البدع، ليمونة، الدغيبج، العنبجة، ومراكز مرخ، وذرفي، والحرة، الشبعان، وأم غواشي، وقرية سمنه، فيما أشارت إلى أن عدد الآبار التي تم ردمها وتحصينها بمنطقة حائل بلغت 209 آبار؛ منها 114 بئرًا في قفار، و88 في قصر غياض، وأخيرًا سبع آبار في أملاك الصقر.

يذكر أن ردم هذه الآبار وتحصينها يأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحصين وردم 2450 بئراً في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة تتجاوز 32 مليون ريال، والتي انطلقت في 24/ 4/ 1439هـ، وتستهدف الوزارة ردم 1200 بئر خلال الفترة المقبلة، بحسب تقارير اللجان المشتركة الواردة من الإدارة العامة للمياه، وقد أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة عبر الروابط: https://goo.gl/yPyd6w ، https://goo.gl/JkmhoA ، ومن خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/، بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
02:50 PM

"البيئة": تحصين وردم 909 آبار مكشوفة في 4 مناطق

ضمن المرحلة الأولى لردم 2450 بئراً بتكلفة 32 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحصينها وردمها لعدد 909 آبار مهجورة في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، وتبوك، وحائل، بالتنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة؛ وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

وأوضحت الوزارة أنها حصنت وردمت 441 بئراً في الرياض؛ منها 98 في المزاحمية، و319 في حوطة بني تميم، و24 في الخرج، إضافة إلى 204 آبار في مكة المكرمة؛ منها 71 في رنية، و23 في الحرازات، و47 في ذهبان، و18 في أبو جمالة، و44 في الغطغط، وبئر واحدة في حي التحلية.

وفي منطقة تبوك أفادت الوزارة بأنه تم ردم 55 بئرًا في كلٍّ من: العين، البدع، ليمونة، الدغيبج، العنبجة، ومراكز مرخ، وذرفي، والحرة، الشبعان، وأم غواشي، وقرية سمنه، فيما أشارت إلى أن عدد الآبار التي تم ردمها وتحصينها بمنطقة حائل بلغت 209 آبار؛ منها 114 بئرًا في قفار، و88 في قصر غياض، وأخيرًا سبع آبار في أملاك الصقر.

يذكر أن ردم هذه الآبار وتحصينها يأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحصين وردم 2450 بئراً في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة تتجاوز 32 مليون ريال، والتي انطلقت في 24/ 4/ 1439هـ، وتستهدف الوزارة ردم 1200 بئر خلال الفترة المقبلة، بحسب تقارير اللجان المشتركة الواردة من الإدارة العامة للمياه، وقد أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة عبر الروابط: https://goo.gl/yPyd6w ، https://goo.gl/JkmhoA ، ومن خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/، بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.

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