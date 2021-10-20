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الاتحاد: إقالة سييرا.. وتكليف الوطني العبدلي مدربًا

قرَّرت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي، من تدريب الفريق.

وقالت الإدارة: "قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية للفريق".

وأعلن النادي تكليف الوطني محمد العبدلي بتولي تدريب الفريق.

يُذكر أن الاتحاد خسر أمس خسارته الرابعة في الدوري أمام الوحدة 0-1، وحقق ثلاثة انتصارات فقط، وجمع تسع نقاط.

سييرا الاتحاد محمد العبدلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد: إقالة سييرا.. وتكليف الوطني العبدلي مدربًا
سبق

قرَّرت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي، من تدريب الفريق.

وقالت الإدارة: "قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية للفريق".

وأعلن النادي تكليف الوطني محمد العبدلي بتولي تدريب الفريق.

يُذكر أن الاتحاد خسر أمس خسارته الرابعة في الدوري أمام الوحدة 0-1، وحقق ثلاثة انتصارات فقط، وجمع تسع نقاط.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
12:26 AM

الاتحاد: إقالة سييرا.. وتكليف الوطني العبدلي مدربًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قرَّرت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي، من تدريب الفريق.

وقالت الإدارة: "قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية للفريق".

وأعلن النادي تكليف الوطني محمد العبدلي بتولي تدريب الفريق.

يُذكر أن الاتحاد خسر أمس خسارته الرابعة في الدوري أمام الوحدة 0-1، وحقق ثلاثة انتصارات فقط، وجمع تسع نقاط.

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