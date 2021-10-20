الاتحاد: إقالة سييرا.. وتكليف الوطني العبدلي مدربًا
قرَّرت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي، من تدريب الفريق.
وقالت الإدارة: "قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية للفريق".
وأعلن النادي تكليف الوطني محمد العبدلي بتولي تدريب الفريق.
يُذكر أن الاتحاد خسر أمس خسارته الرابعة في الدوري أمام الوحدة 0-1، وحقق ثلاثة انتصارات فقط، وجمع تسع نقاط.
سييرا
الاتحاد
محمد العبدلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد: إقالة سييرا.. وتكليف الوطني العبدلي مدربًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-20
قرَّرت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي، من تدريب الفريق.
وقالت الإدارة: "قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية للفريق".
وأعلن النادي تكليف الوطني محمد العبدلي بتولي تدريب الفريق.
يُذكر أن الاتحاد خسر أمس خسارته الرابعة في الدوري أمام الوحدة 0-1، وحقق ثلاثة انتصارات فقط، وجمع تسع نقاط.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
12:26 AM
الاتحاد: إقالة سييرا.. وتكليف الوطني العبدلي مدربًا
قرَّرت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي، من تدريب الفريق.
وقالت الإدارة: "قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية للفريق".
وأعلن النادي تكليف الوطني محمد العبدلي بتولي تدريب الفريق.
يُذكر أن الاتحاد خسر أمس خسارته الرابعة في الدوري أمام الوحدة 0-1، وحقق ثلاثة انتصارات فقط، وجمع تسع نقاط.