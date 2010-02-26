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انطلاق الدورة التاسعة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم

انطلقت اليوم الدورة التاسعة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم بمحافظة جدة لعام 1439هـ، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة يمثلون 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات المسابقة ومعرضها المصاحب بمقر كلية الآداب، بالاهتمام البالغ من ولاة الأمر في الحفاظ على القرآن الكريم ودعم فعالياته.

وأضاف الدكتورالحميدان أن مثل هذه المسابقات المباركة تشجع الطلاب والطالبات على حفظ القرآن الكريم وتغرس فيهم حب الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة في مجتمعهم قائمين بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم حاثاً أبناءه الطلاب والطالبات بأن يكونوا قدوة يهتدى بها بتخلقهم بأخلاق القرآن الكريمة وتأدبهم بآدابه, معرباً في الوقت ذاته عن شكره للأمين العام للمسابقة الدكتور صلاح بن سالم باعثمان على ما حققته المسابقة من نجاح في دوراتها السابقة والحالية بإذن الله.

يذكر أن المسابقة التي تستمر فعالياتها على مدى 5 أيام, قد خُصص لجوائزها أكثر من 500 ألف ريال موزعة على فروع المسابقة الأربعة وهي: الفرع الأول "حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد" والثاني "حفظ 20 جزءاً مع التلاوة والتجويد" والثالث "حفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد" والرابع "حفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد".

وحددت الأمانة العامة للمسابقة 10 أعضاء يمثلون لجان تحكيم الطلاب والطالبات من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه, وذوي الخبرات التراكمية في تحكيم مثل هذه المسابقات التي أصبحت تضاهي المسابقات القرآنية الدولية، كما وضعت لقواعد التحكيم ثلاثة عناصر رئيسية في الحفظ تتمثل في التجويد، والأداء, وحسن التلاوة.

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انطلاق الدورة التاسعة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم
سبق

انطلقت اليوم الدورة التاسعة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم بمحافظة جدة لعام 1439هـ، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة يمثلون 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات المسابقة ومعرضها المصاحب بمقر كلية الآداب، بالاهتمام البالغ من ولاة الأمر في الحفاظ على القرآن الكريم ودعم فعالياته.

وأضاف الدكتورالحميدان أن مثل هذه المسابقات المباركة تشجع الطلاب والطالبات على حفظ القرآن الكريم وتغرس فيهم حب الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة في مجتمعهم قائمين بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم حاثاً أبناءه الطلاب والطالبات بأن يكونوا قدوة يهتدى بها بتخلقهم بأخلاق القرآن الكريمة وتأدبهم بآدابه, معرباً في الوقت ذاته عن شكره للأمين العام للمسابقة الدكتور صلاح بن سالم باعثمان على ما حققته المسابقة من نجاح في دوراتها السابقة والحالية بإذن الله.

يذكر أن المسابقة التي تستمر فعالياتها على مدى 5 أيام, قد خُصص لجوائزها أكثر من 500 ألف ريال موزعة على فروع المسابقة الأربعة وهي: الفرع الأول "حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد" والثاني "حفظ 20 جزءاً مع التلاوة والتجويد" والثالث "حفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد" والرابع "حفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد".

وحددت الأمانة العامة للمسابقة 10 أعضاء يمثلون لجان تحكيم الطلاب والطالبات من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه, وذوي الخبرات التراكمية في تحكيم مثل هذه المسابقات التي أصبحت تضاهي المسابقات القرآنية الدولية، كما وضعت لقواعد التحكيم ثلاثة عناصر رئيسية في الحفظ تتمثل في التجويد، والأداء, وحسن التلاوة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
03:48 PM

انطلاق الدورة التاسعة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انطلقت اليوم الدورة التاسعة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم بمحافظة جدة لعام 1439هـ، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة يمثلون 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات المسابقة ومعرضها المصاحب بمقر كلية الآداب، بالاهتمام البالغ من ولاة الأمر في الحفاظ على القرآن الكريم ودعم فعالياته.

وأضاف الدكتورالحميدان أن مثل هذه المسابقات المباركة تشجع الطلاب والطالبات على حفظ القرآن الكريم وتغرس فيهم حب الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة في مجتمعهم قائمين بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم حاثاً أبناءه الطلاب والطالبات بأن يكونوا قدوة يهتدى بها بتخلقهم بأخلاق القرآن الكريمة وتأدبهم بآدابه, معرباً في الوقت ذاته عن شكره للأمين العام للمسابقة الدكتور صلاح بن سالم باعثمان على ما حققته المسابقة من نجاح في دوراتها السابقة والحالية بإذن الله.

يذكر أن المسابقة التي تستمر فعالياتها على مدى 5 أيام, قد خُصص لجوائزها أكثر من 500 ألف ريال موزعة على فروع المسابقة الأربعة وهي: الفرع الأول "حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد" والثاني "حفظ 20 جزءاً مع التلاوة والتجويد" والثالث "حفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد" والرابع "حفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد".

وحددت الأمانة العامة للمسابقة 10 أعضاء يمثلون لجان تحكيم الطلاب والطالبات من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه, وذوي الخبرات التراكمية في تحكيم مثل هذه المسابقات التي أصبحت تضاهي المسابقات القرآنية الدولية، كما وضعت لقواعد التحكيم ثلاثة عناصر رئيسية في الحفظ تتمثل في التجويد، والأداء, وحسن التلاوة.

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