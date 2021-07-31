النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة القصيم: القبض على 10 مواطنين بعد تصويرهم مقاطع تدعو لممارسة التفحيط

ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة الأمنية المختصة تمكنت من القبض على (10) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر؛ وذلك بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط في أحد المواقع بالمنطقة، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة القصيم النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة القصيم: القبض على 10 مواطنين بعد تصويرهم مقاطع تدعو لممارسة التفحيط
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة الأمنية المختصة تمكنت من القبض على (10) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر؛ وذلك بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط في أحد المواقع بالمنطقة، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
08:26 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:33 AM

شرطة القصيم: القبض على 10 مواطنين بعد تصويرهم مقاطع تدعو لممارسة التفحيط

ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,585

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة الأمنية المختصة تمكنت من القبض على (10) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر؛ وذلك بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط في أحد المواقع بالمنطقة، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة