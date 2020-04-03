التزام المواطنين والمقيمين بمكة بمنع التجول 24 ساعة

القطاعات الأمنية متواجدة في الشوارع العامة والأحياء

التزم المواطنون والمقيمون في مكة المكرمة، اليوم، بأمر منع التجول على مدى 24 ساعة يوميًّا، والذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتواجدت القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لقرار منع التجول، الذي يأتي في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في قمة أولوياتها واهتماماتها.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ تنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير لتلك الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار الفيروس، كما تستمر القطاعات الحيوية المستثناة من قرار منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة وسط متابعة مستمرة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الـ24 ساعة.