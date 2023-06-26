نائب أمير حائل يشدد على أهمية استثمار المواقع الأثرية بـ"الحائط"

مع استفادة المحافظة من منظومة المشروعات التي تدعمها القيادة الحكيمة

شدد نائب أمير منطقة حائل؛ الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على أهمية استثمار المواقع الأثرية والتراثية بمحافظة الحائط 240 كلم جنوب حائل، وتطوير العمل وآليات تنفيذ المشروعات ومتابعتها فيها بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، واستفادة المحافظة كغيرها من المحافظات من منظومة المشروعات التي تدعمها القيادة الحكيمة ويتابعها أمير المنطقة؛ الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز.

جاء ذلك بعد استقبال نائب أمير حائل، لمحافظ الحائط عودة بن سليمان العودة، وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة.

وتطرق خلال اللقاء, إلى تسجيل الرسومات الصخرية في جبة والشويمس في لائحة التراث العالمي في اليونسكو، متطلعًا لمزيد من تسجيل مثل هذه المواقع والعناية بها بما يجعلها مركز جذب للزائرين من داخل الوطن وخارجه.