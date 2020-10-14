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فيديو "لصوص المطعم" يتفاعل.. شرطة الرياض توقِع بالجناة: 3 يمنيين

المتهمون قاموا بالاستيلاء عنوةً على مبالغ مالية ومستندات كانت في خزنته

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء عنوةً على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم (ثلاثة مقيمين، من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع).

وقال: ضبطت بحوزتهم الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وأضاف أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو "لصوص المطعم" يتفاعل.. شرطة الرياض توقِع بالجناة: 3 يمنيين
سبق

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء عنوةً على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم (ثلاثة مقيمين، من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع).

وقال: ضبطت بحوزتهم الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وأضاف أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
02:53 PM

فيديو "لصوص المطعم" يتفاعل.. شرطة الرياض توقِع بالجناة: 3 يمنيين

المتهمون قاموا بالاستيلاء عنوةً على مبالغ مالية ومستندات كانت في خزنته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء عنوةً على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم (ثلاثة مقيمين، من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع).

وقال: ضبطت بحوزتهم الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وأضاف أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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