يرعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، وبحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد يوم غدٍ الاثنين حفل تخريج متدربي وحدات التدريب التقني والمهني بالقصيم، الذي يُقام في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة. وأنهت اللجان التنظيمية كل الاستعدادات للاحتفاء بهذا العدد الكبير من خريجي 12 وحدة تدريبية موزعة بين مدن ومحافظات منطقة القصيم والبالغ عددهم 1785 من متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة. ورفع محمد بن صالح المذن مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم شكره وتقديره لأمير المنطقة لرعايته هذا الحفل ومشاركته لأبنائه من المتدربين فرحتهم بيوم التخرج، مشيرًا إلى التطور الكبير والملحوظ في تأهيل شباب هذا الوطن لسوق العمل وذلك بفضل ما توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام لهذا القطاع الحيوي في بناء شباب سعوديين مؤهلين على أعلى مستوى لكي ينعم هولاء الخريجون بخدمة وطنهم وتغطية احتياجاته التقنية والمهنية في الوقت نفسه. وهنأ "المذن " الخريجين بما حققوه من إنجاز بعد رحلة كفاح ومثابرة من أجل أن يحقق حلم نيل الشهادة التي سيتقدم بها لسوق العمل ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة للمساهمة في خدمة وطنهم، بعد أن أصبحوا مسلحين بالمهارات التدريبية اللازمة ونالوا هذه الدرجة العلمية عن جدارة واستحقاق، مشيرًا إلى أن سعادته بأبنائه المتدربين الذين حققوا آمالهم وآمال ذويهم لا توصف. وعبّر عن شكره لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة لما قدموه من جهود جبارة لتقديم أفضل الوسائل التدريبية للمتدربين سائلاً الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم المستقبلية. يُذكر أن عدد الخريجين لدرجة البكالوريوس قد بلغ 126 خريجًا، وبلغ عدد الخريجين للشهادة الجامعية المتوسطة 1319 خريجًا ودبلوم المعاهد فقد بلغ عددهم 340 خريجًا، وبهذا يكون إجمالي الخريجين بجميع وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة 1785 متدربًا.

"التقني والمهني" بالقصيم يزف 1785 خريجًا برعاية "فيصل بن مشعل".. غدًا فهد آل عبدالرحمن سبق 2018-04-29 يرعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، وبحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد يوم غدٍ الاثنين حفل تخريج متدربي وحدات التدريب التقني والمهني بالقصيم، الذي يُقام في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.



وأنهت اللجان التنظيمية كل الاستعدادات للاحتفاء بهذا العدد الكبير من خريجي 12 وحدة تدريبية موزعة بين مدن ومحافظات منطقة القصيم والبالغ عددهم 1785 من متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة.



ورفع محمد بن صالح المذن مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم شكره وتقديره لأمير المنطقة لرعايته هذا الحفل ومشاركته لأبنائه من المتدربين فرحتهم بيوم التخرج، مشيرًا إلى التطور الكبير والملحوظ في تأهيل شباب هذا الوطن لسوق العمل وذلك بفضل ما توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام لهذا القطاع الحيوي في بناء شباب سعوديين مؤهلين على أعلى مستوى لكي ينعم هولاء الخريجون بخدمة وطنهم وتغطية احتياجاته التقنية والمهنية في الوقت نفسه.



وهنأ "المذن " الخريجين بما حققوه من إنجاز بعد رحلة كفاح ومثابرة من أجل أن يحقق حلم نيل الشهادة التي سيتقدم بها لسوق العمل ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة للمساهمة في خدمة وطنهم، بعد أن أصبحوا مسلحين بالمهارات التدريبية اللازمة ونالوا هذه الدرجة العلمية عن جدارة واستحقاق، مشيرًا إلى أن سعادته بأبنائه المتدربين الذين حققوا آمالهم وآمال ذويهم لا توصف.



وعبّر عن شكره لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة لما قدموه من جهود جبارة لتقديم أفضل الوسائل التدريبية للمتدربين سائلاً الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم المستقبلية.



يُذكر أن عدد الخريجين لدرجة البكالوريوس قد بلغ 126 خريجًا، وبلغ عدد الخريجين للشهادة الجامعية المتوسطة 1319 خريجًا ودبلوم المعاهد فقد بلغ عددهم 340 خريجًا، وبهذا يكون إجمالي الخريجين بجميع وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة 1785 متدربًا.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439 11:48 PM

"التقني والمهني" بالقصيم يزف 1785 خريجًا برعاية "فيصل بن مشعل".. غدًا انهت الاستعداد للاحتفال بخريجي 12 وحدة تدريبية بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية





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يرعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، وبحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد يوم غدٍ الاثنين حفل تخريج متدربي وحدات التدريب التقني والمهني بالقصيم، الذي يُقام في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.



وأنهت اللجان التنظيمية كل الاستعدادات للاحتفاء بهذا العدد الكبير من خريجي 12 وحدة تدريبية موزعة بين مدن ومحافظات منطقة القصيم والبالغ عددهم 1785 من متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة.



ورفع محمد بن صالح المذن مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم شكره وتقديره لأمير المنطقة لرعايته هذا الحفل ومشاركته لأبنائه من المتدربين فرحتهم بيوم التخرج، مشيرًا إلى التطور الكبير والملحوظ في تأهيل شباب هذا الوطن لسوق العمل وذلك بفضل ما توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام لهذا القطاع الحيوي في بناء شباب سعوديين مؤهلين على أعلى مستوى لكي ينعم هولاء الخريجون بخدمة وطنهم وتغطية احتياجاته التقنية والمهنية في الوقت نفسه.



وهنأ "المذن " الخريجين بما حققوه من إنجاز بعد رحلة كفاح ومثابرة من أجل أن يحقق حلم نيل الشهادة التي سيتقدم بها لسوق العمل ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة للمساهمة في خدمة وطنهم، بعد أن أصبحوا مسلحين بالمهارات التدريبية اللازمة ونالوا هذه الدرجة العلمية عن جدارة واستحقاق، مشيرًا إلى أن سعادته بأبنائه المتدربين الذين حققوا آمالهم وآمال ذويهم لا توصف.



وعبّر عن شكره لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة لما قدموه من جهود جبارة لتقديم أفضل الوسائل التدريبية للمتدربين سائلاً الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم المستقبلية.



يُذكر أن عدد الخريجين لدرجة البكالوريوس قد بلغ 126 خريجًا، وبلغ عدد الخريجين للشهادة الجامعية المتوسطة 1319 خريجًا ودبلوم المعاهد فقد بلغ عددهم 340 خريجًا، وبهذا يكون إجمالي الخريجين بجميع وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة 1785 متدربًا.