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كأس الملك.. "العدالة" يقصي "الشعلة" ويكمل عقد فرق الدور ربع النهائي

تأهّل نادي العدالة للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الشعلة بعد الفوز عليه.

ونجح "العدالة" في الفوز على "الشعلة" بهدفين نظيفين، ليكمل عقد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في مسابقة الكأس.

هدفا المباراة جاءا في شوط المباراة الأول عن طريق سي آسي ماندو في الدقيقة 16، واللاعب كارلوس أندريا في الدقيقة 29.


وسيواجه "العدالة" فريق "النصر" في الثامن عشر من يناير الجاري على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

كأس الملك العدالة الشعلة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس الملك.. "العدالة" يقصي "الشعلة" ويكمل عقد فرق الدور ربع النهائي
سبق

تأهّل نادي العدالة للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الشعلة بعد الفوز عليه.

ونجح "العدالة" في الفوز على "الشعلة" بهدفين نظيفين، ليكمل عقد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في مسابقة الكأس.

هدفا المباراة جاءا في شوط المباراة الأول عن طريق سي آسي ماندو في الدقيقة 16، واللاعب كارلوس أندريا في الدقيقة 29.


وسيواجه "العدالة" فريق "النصر" في الثامن عشر من يناير الجاري على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
06:37 PM

كأس الملك.. "العدالة" يقصي "الشعلة" ويكمل عقد فرق الدور ربع النهائي

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
4,427

تأهّل نادي العدالة للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الشعلة بعد الفوز عليه.

ونجح "العدالة" في الفوز على "الشعلة" بهدفين نظيفين، ليكمل عقد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في مسابقة الكأس.

هدفا المباراة جاءا في شوط المباراة الأول عن طريق سي آسي ماندو في الدقيقة 16، واللاعب كارلوس أندريا في الدقيقة 29.


وسيواجه "العدالة" فريق "النصر" في الثامن عشر من يناير الجاري على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

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