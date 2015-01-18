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"الإحصاء" تنفّذ مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية للمنشآت

دعمًا لعملية اتخاذ القرار.. ورسم السياسات الاقتصادية

نفّذت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) مسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية"، الذي يستمر لمدة 40 يومًا؛ بهدف توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

جاء ذلك ضمن الجهود الإحصائية للهيئة، الرامية لتنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوع مصادره.

وقالت الهيئة: مسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية" الذي انطلق اليوم، ستجمع بياناته من خلال تعبئة استمارة إلكترونية، واستيفاء بياناتها من قِبَل المنشآت الاقتصادية عبر الاستمارة الإلكترونية من خلال البريد والموقع الإلكتروني، أو عبر الهاتف الإحصائي؛ من خلال تواصل الباحث الإحصائي مع المنشآت؛ لاستيفاء البيانات المطلوبة.

وأضافت: المشاركة في استيفاء البيانات الخاصة بهذا المسح من خلال الاستمارة الإلكترونية، ستسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في المملكة لبناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل ملموس وعاجل، ودعمها وفق ما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.

ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت الاقتصادية المشاركة في هذا المسح المهم، إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة.

وحثت جميع المنشآت الاقتصادية على التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لهذا المسح الاقتصادي المهم؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار، ورسم السياسات الاقتصادية.

كما دعت الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت في القطاعين "الحكومي والخاص" -فضلًا عن القطاع غير الربحي- إلى المشاركة في تعبئة الاستمارة الإلكترونية لمسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية".

وأكدت أن هذا المسح يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي.

وأوضحت الهيئة أن هذا المسح يأتي في إطار تكاملي مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية؛ حيث تم بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة؛ لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف الجوانب في الأعمال الهيكلية في جميع المنشآت الاقتصادية بالمملكة.

وشددت على أنه بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء؛ فإنه يتم التعامل مع البيانات كافة بسرية تامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بيانات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية.

وأوضحت أنها تلتزم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ كل الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء" تنفّذ مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية للمنشآت
سبق

نفّذت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) مسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية"، الذي يستمر لمدة 40 يومًا؛ بهدف توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

جاء ذلك ضمن الجهود الإحصائية للهيئة، الرامية لتنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوع مصادره.

وقالت الهيئة: مسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية" الذي انطلق اليوم، ستجمع بياناته من خلال تعبئة استمارة إلكترونية، واستيفاء بياناتها من قِبَل المنشآت الاقتصادية عبر الاستمارة الإلكترونية من خلال البريد والموقع الإلكتروني، أو عبر الهاتف الإحصائي؛ من خلال تواصل الباحث الإحصائي مع المنشآت؛ لاستيفاء البيانات المطلوبة.

وأضافت: المشاركة في استيفاء البيانات الخاصة بهذا المسح من خلال الاستمارة الإلكترونية، ستسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في المملكة لبناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل ملموس وعاجل، ودعمها وفق ما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.

ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت الاقتصادية المشاركة في هذا المسح المهم، إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة.

وحثت جميع المنشآت الاقتصادية على التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لهذا المسح الاقتصادي المهم؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار، ورسم السياسات الاقتصادية.

كما دعت الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت في القطاعين "الحكومي والخاص" -فضلًا عن القطاع غير الربحي- إلى المشاركة في تعبئة الاستمارة الإلكترونية لمسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية".

وأكدت أن هذا المسح يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي.

وأوضحت الهيئة أن هذا المسح يأتي في إطار تكاملي مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية؛ حيث تم بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة؛ لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف الجوانب في الأعمال الهيكلية في جميع المنشآت الاقتصادية بالمملكة.

وشددت على أنه بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء؛ فإنه يتم التعامل مع البيانات كافة بسرية تامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بيانات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية.

وأوضحت أنها تلتزم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ كل الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:49 PM

"الإحصاء" تنفّذ مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية للمنشآت

دعمًا لعملية اتخاذ القرار.. ورسم السياسات الاقتصادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) مسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية"، الذي يستمر لمدة 40 يومًا؛ بهدف توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

جاء ذلك ضمن الجهود الإحصائية للهيئة، الرامية لتنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوع مصادره.

وقالت الهيئة: مسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية" الذي انطلق اليوم، ستجمع بياناته من خلال تعبئة استمارة إلكترونية، واستيفاء بياناتها من قِبَل المنشآت الاقتصادية عبر الاستمارة الإلكترونية من خلال البريد والموقع الإلكتروني، أو عبر الهاتف الإحصائي؛ من خلال تواصل الباحث الإحصائي مع المنشآت؛ لاستيفاء البيانات المطلوبة.

وأضافت: المشاركة في استيفاء البيانات الخاصة بهذا المسح من خلال الاستمارة الإلكترونية، ستسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في المملكة لبناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل ملموس وعاجل، ودعمها وفق ما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.

ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت الاقتصادية المشاركة في هذا المسح المهم، إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة.

وحثت جميع المنشآت الاقتصادية على التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لهذا المسح الاقتصادي المهم؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار، ورسم السياسات الاقتصادية.

كما دعت الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت في القطاعين "الحكومي والخاص" -فضلًا عن القطاع غير الربحي- إلى المشاركة في تعبئة الاستمارة الإلكترونية لمسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية".

وأكدت أن هذا المسح يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي.

وأوضحت الهيئة أن هذا المسح يأتي في إطار تكاملي مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية؛ حيث تم بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة؛ لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف الجوانب في الأعمال الهيكلية في جميع المنشآت الاقتصادية بالمملكة.

وشددت على أنه بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء؛ فإنه يتم التعامل مع البيانات كافة بسرية تامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بيانات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية.

وأوضحت أنها تلتزم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ كل الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

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