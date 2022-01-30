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"ابن فرحان" يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية بالكويت

ناقش أوجُه تعزيز التنسيق والعمل المشترك وعدد من القضايا الإقليمية والدولية

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في قصر السلام بدولة الكويت بصفتها رئيساً للدورة الحالية.

وقبيل انعقاد الاجتماع تجول وزراء الخارجية في أروقة قصر السلام مقر الاجتماع، حيث استمعوا إلى شرح موجز من رئيسة مركز الوثائق التاريخية في الديوان الأميري الشيخة منى الجابر العبدالله، حول ما يحتويه القصر من شواهد تاريخية لدولة الكويت والاجتماعات والاستقبالات الرسمية التي استضافها مسبقاً.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم جميع السبل والجهود العربية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في دولة ليبيا، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وجميع الدول العربية.

كما تطرق الوزراء العرب إلى أهمية توطيد التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية بهدف تحقيق مزيد من التنمية والازدهار للدول العربية وشعوبها.

وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن فرحان" يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية بالكويت
سبق

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في قصر السلام بدولة الكويت بصفتها رئيساً للدورة الحالية.

وقبيل انعقاد الاجتماع تجول وزراء الخارجية في أروقة قصر السلام مقر الاجتماع، حيث استمعوا إلى شرح موجز من رئيسة مركز الوثائق التاريخية في الديوان الأميري الشيخة منى الجابر العبدالله، حول ما يحتويه القصر من شواهد تاريخية لدولة الكويت والاجتماعات والاستقبالات الرسمية التي استضافها مسبقاً.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم جميع السبل والجهود العربية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في دولة ليبيا، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وجميع الدول العربية.

كما تطرق الوزراء العرب إلى أهمية توطيد التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية بهدف تحقيق مزيد من التنمية والازدهار للدول العربية وشعوبها.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
04:41 PM
اخر تعديل
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
04:57 PM

"ابن فرحان" يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية بالكويت

ناقش أوجُه تعزيز التنسيق والعمل المشترك وعدد من القضايا الإقليمية والدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في قصر السلام بدولة الكويت بصفتها رئيساً للدورة الحالية.

وقبيل انعقاد الاجتماع تجول وزراء الخارجية في أروقة قصر السلام مقر الاجتماع، حيث استمعوا إلى شرح موجز من رئيسة مركز الوثائق التاريخية في الديوان الأميري الشيخة منى الجابر العبدالله، حول ما يحتويه القصر من شواهد تاريخية لدولة الكويت والاجتماعات والاستقبالات الرسمية التي استضافها مسبقاً.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم جميع السبل والجهود العربية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في دولة ليبيا، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وجميع الدول العربية.

كما تطرق الوزراء العرب إلى أهمية توطيد التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية بهدف تحقيق مزيد من التنمية والازدهار للدول العربية وشعوبها.

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