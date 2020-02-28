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"البيئة" تُطوّر سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي المستمر

تُستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات البيطرية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تسجيلها براءة اختراع في المجمع الأمريكي للزرع النسيجي (American Type Culture Collection; ATCC) لخلايا جنينية برقم PTA-125751، في سبق علمي عالمي.

وأوضحت الوزارة أن الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية بالإدارة العامة للمختبرات في الوزارة، طوّروا سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي المستمر، تُستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات، وقد سميت هذه الخلايا بــFOH-SA.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تُطوّر سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي المستمر
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تسجيلها براءة اختراع في المجمع الأمريكي للزرع النسيجي (American Type Culture Collection; ATCC) لخلايا جنينية برقم PTA-125751، في سبق علمي عالمي.

وأوضحت الوزارة أن الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية بالإدارة العامة للمختبرات في الوزارة، طوّروا سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي المستمر، تُستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات، وقد سميت هذه الخلايا بــFOH-SA.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
02:41 PM

"البيئة" تُطوّر سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي المستمر

تُستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات البيطرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تسجيلها براءة اختراع في المجمع الأمريكي للزرع النسيجي (American Type Culture Collection; ATCC) لخلايا جنينية برقم PTA-125751، في سبق علمي عالمي.

وأوضحت الوزارة أن الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية بالإدارة العامة للمختبرات في الوزارة، طوّروا سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي المستمر، تُستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات، وقد سميت هذه الخلايا بــFOH-SA.

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