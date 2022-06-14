متحدث "الصحة" لـ"سبق": خطة العودة بحذر في 29 شوال تسير في الاتجاه الصحيح

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن خطة العودة للحياة الطبيعية تسير بشكل صحيح، مبيناً أنه متى ما التزم المجتمع ستكون عودتنا للحياة الطبيعية ناجحة أكثر.

جاء ذلك في ردّ على استفسار "سبق"، حيث أكد أن معظم المناطق تسير وفق الخطة وحسب ما هو متوقع.