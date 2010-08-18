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"لهب" يخطف توقيت الفترة الصباحية لمهرجان ولي العهد للهجن

"مبشرة" و"شاهين" ينتزعان نوماس الأشواط الرئيسة لـ"الحيل والزمول"

انتزعت الحيل "مبشرة" لمالكها مشعل بن حسن آل زيد الشريف، نوماس الشوط الرئيس للحيل، ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، فيما خطف الزمول "شاهين" لعبيد بالحلوس ذيبان العامري، نوماس الشوط الرئيس للزمول، وحقق الزمول "لهب" لمالكه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أفضل توقيت للفترة الصباحية، بزمن قدره (7.58) دقيقة، والظفر بنوماس الشوط الثالث.

وشهدت سباقات اليوم الـ 11 في المهرجان تنافساً كبيراً بين ملاك الهجن، وذلك في الفترة الصباحية، التي خصصت أشواطها لفئة "الحيل ـ الزمول" مفتوح عام، ولمسافة 5 كيلومترات، وجاءت بقية نتائج الأشواط الـ 16 للقترة الصباحية، على النحو التالي: "مبشرة" لمشعل بن حسن الشريف في الشوط الأول، "شاهين" لعبيد بالحلوس العامري الشوط الثاني، الشوط الثالث "لهب" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشوط الرابع "نواف" لعبدالله سعد بطي السبيعي، الشوط الخامس "الجادل" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشوط السادس "برشم" لهجن الشحانية، الشوط السابع "الورقة" لناصر عبدالله المسند، الشوط الثامن "هملول" لطلال عبدالإله الحميداني، الشوط التاسع "جورة" لخالد بن سعيد المري، الشوط العاشر "الفتيل" لخالد بن سعيد المري، الشوط الـ 11 "لحقة" لحمد محمد الوهيبي، الشوط الـ 12 "متعب" لفرج بن عفاس المري، الشوط الـ 13 "أفعال" لعامر بن راشد المري، الشوط الـ 14 "خطاف" لشريان بن محمد المري، الشوط الـ 15 "النداوية" لعيد بن سفر البقمي، والشوط الـ 16 "غياث" للاهوم بن سعد المري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"لهب" يخطف توقيت الفترة الصباحية لمهرجان ولي العهد للهجن
سبق

انتزعت الحيل "مبشرة" لمالكها مشعل بن حسن آل زيد الشريف، نوماس الشوط الرئيس للحيل، ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، فيما خطف الزمول "شاهين" لعبيد بالحلوس ذيبان العامري، نوماس الشوط الرئيس للزمول، وحقق الزمول "لهب" لمالكه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أفضل توقيت للفترة الصباحية، بزمن قدره (7.58) دقيقة، والظفر بنوماس الشوط الثالث.

وشهدت سباقات اليوم الـ 11 في المهرجان تنافساً كبيراً بين ملاك الهجن، وذلك في الفترة الصباحية، التي خصصت أشواطها لفئة "الحيل ـ الزمول" مفتوح عام، ولمسافة 5 كيلومترات، وجاءت بقية نتائج الأشواط الـ 16 للقترة الصباحية، على النحو التالي: "مبشرة" لمشعل بن حسن الشريف في الشوط الأول، "شاهين" لعبيد بالحلوس العامري الشوط الثاني، الشوط الثالث "لهب" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشوط الرابع "نواف" لعبدالله سعد بطي السبيعي، الشوط الخامس "الجادل" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشوط السادس "برشم" لهجن الشحانية، الشوط السابع "الورقة" لناصر عبدالله المسند، الشوط الثامن "هملول" لطلال عبدالإله الحميداني، الشوط التاسع "جورة" لخالد بن سعيد المري، الشوط العاشر "الفتيل" لخالد بن سعيد المري، الشوط الـ 11 "لحقة" لحمد محمد الوهيبي، الشوط الـ 12 "متعب" لفرج بن عفاس المري، الشوط الـ 13 "أفعال" لعامر بن راشد المري، الشوط الـ 14 "خطاف" لشريان بن محمد المري، الشوط الـ 15 "النداوية" لعيد بن سفر البقمي، والشوط الـ 16 "غياث" للاهوم بن سعد المري.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
01:45 PM

"لهب" يخطف توقيت الفترة الصباحية لمهرجان ولي العهد للهجن

"مبشرة" و"شاهين" ينتزعان نوماس الأشواط الرئيسة لـ"الحيل والزمول"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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انتزعت الحيل "مبشرة" لمالكها مشعل بن حسن آل زيد الشريف، نوماس الشوط الرئيس للحيل، ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، فيما خطف الزمول "شاهين" لعبيد بالحلوس ذيبان العامري، نوماس الشوط الرئيس للزمول، وحقق الزمول "لهب" لمالكه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أفضل توقيت للفترة الصباحية، بزمن قدره (7.58) دقيقة، والظفر بنوماس الشوط الثالث.

وشهدت سباقات اليوم الـ 11 في المهرجان تنافساً كبيراً بين ملاك الهجن، وذلك في الفترة الصباحية، التي خصصت أشواطها لفئة "الحيل ـ الزمول" مفتوح عام، ولمسافة 5 كيلومترات، وجاءت بقية نتائج الأشواط الـ 16 للقترة الصباحية، على النحو التالي: "مبشرة" لمشعل بن حسن الشريف في الشوط الأول، "شاهين" لعبيد بالحلوس العامري الشوط الثاني، الشوط الثالث "لهب" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشوط الرابع "نواف" لعبدالله سعد بطي السبيعي، الشوط الخامس "الجادل" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشوط السادس "برشم" لهجن الشحانية، الشوط السابع "الورقة" لناصر عبدالله المسند، الشوط الثامن "هملول" لطلال عبدالإله الحميداني، الشوط التاسع "جورة" لخالد بن سعيد المري، الشوط العاشر "الفتيل" لخالد بن سعيد المري، الشوط الـ 11 "لحقة" لحمد محمد الوهيبي، الشوط الـ 12 "متعب" لفرج بن عفاس المري، الشوط الـ 13 "أفعال" لعامر بن راشد المري، الشوط الـ 14 "خطاف" لشريان بن محمد المري، الشوط الـ 15 "النداوية" لعيد بن سفر البقمي، والشوط الـ 16 "غياث" للاهوم بن سعد المري.

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