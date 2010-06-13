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أمين عام الجالية اليمنية: استهداف مطار أبها جريمة حرب

شدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي  لمحاسبة وردع الحوثيين

أدان الأمين العام للجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي، ونفذته مليشيا الحوثي الإرهابية ذراع إيران لزعزعة الأمن في المنطقة.
وقال "باهميل" لـ"سبق": استهداف المليشيا المتكرر للمملكة العربية سعودية، يجب أن يقابل بموقف دولي موحد ورادع يضمن محاسبة المليشيا الإرهابية الحوثية وإنهاء كل الاعتداءات على الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وجدد التأكيد على وقوف أبناء الجالية اليمنية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودعمهم لحقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في الدفاع عن نفسها حيال الممارسات الإرهابية التي تقوم بها المليشيا الحوثية.
وندد "باهميل" بالمواقف الدولية المتراخية حيال هذه الجرائم، مطالباً بضرورة اتخاذ مواقف جادة لردع المليشيا الحوثية الإيرانية، ومنعها من تكرار هذه الأعمال الإرهابية.
وأضاف: استهداف مطار أبها جريمة حرب تستدعي اقتياد منفذها إلى المحاكم الدولية.
وأردف: لقد كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال السند الحقيقي والداعم الأكبر لليمن، ولن يقبل الشعب اليمني يوماً بأن تكون الأراضي اليمنية منطلقًا لتهديد أمن واستقرار المملكة.

وتابع: الشعب اليمني يقف إلى جانب المملكة ويرفض كل الممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني والأشقاء في دول الجوار وبالذات المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين عام الجالية اليمنية: استهداف مطار أبها جريمة حرب
سبق

أدان الأمين العام للجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي، ونفذته مليشيا الحوثي الإرهابية ذراع إيران لزعزعة الأمن في المنطقة.
وقال "باهميل" لـ"سبق": استهداف المليشيا المتكرر للمملكة العربية سعودية، يجب أن يقابل بموقف دولي موحد ورادع يضمن محاسبة المليشيا الإرهابية الحوثية وإنهاء كل الاعتداءات على الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وجدد التأكيد على وقوف أبناء الجالية اليمنية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودعمهم لحقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في الدفاع عن نفسها حيال الممارسات الإرهابية التي تقوم بها المليشيا الحوثية.
وندد "باهميل" بالمواقف الدولية المتراخية حيال هذه الجرائم، مطالباً بضرورة اتخاذ مواقف جادة لردع المليشيا الحوثية الإيرانية، ومنعها من تكرار هذه الأعمال الإرهابية.
وأضاف: استهداف مطار أبها جريمة حرب تستدعي اقتياد منفذها إلى المحاكم الدولية.
وأردف: لقد كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال السند الحقيقي والداعم الأكبر لليمن، ولن يقبل الشعب اليمني يوماً بأن تكون الأراضي اليمنية منطلقًا لتهديد أمن واستقرار المملكة.

وتابع: الشعب اليمني يقف إلى جانب المملكة ويرفض كل الممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني والأشقاء في دول الجوار وبالذات المملكة العربية السعودية.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
01:33 PM

أمين عام الجالية اليمنية: استهداف مطار أبها جريمة حرب

شدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي  لمحاسبة وردع الحوثيين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
813

أدان الأمين العام للجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي، ونفذته مليشيا الحوثي الإرهابية ذراع إيران لزعزعة الأمن في المنطقة.
وقال "باهميل" لـ"سبق": استهداف المليشيا المتكرر للمملكة العربية سعودية، يجب أن يقابل بموقف دولي موحد ورادع يضمن محاسبة المليشيا الإرهابية الحوثية وإنهاء كل الاعتداءات على الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وجدد التأكيد على وقوف أبناء الجالية اليمنية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودعمهم لحقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في الدفاع عن نفسها حيال الممارسات الإرهابية التي تقوم بها المليشيا الحوثية.
وندد "باهميل" بالمواقف الدولية المتراخية حيال هذه الجرائم، مطالباً بضرورة اتخاذ مواقف جادة لردع المليشيا الحوثية الإيرانية، ومنعها من تكرار هذه الأعمال الإرهابية.
وأضاف: استهداف مطار أبها جريمة حرب تستدعي اقتياد منفذها إلى المحاكم الدولية.
وأردف: لقد كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال السند الحقيقي والداعم الأكبر لليمن، ولن يقبل الشعب اليمني يوماً بأن تكون الأراضي اليمنية منطلقًا لتهديد أمن واستقرار المملكة.

وتابع: الشعب اليمني يقف إلى جانب المملكة ويرفض كل الممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني والأشقاء في دول الجوار وبالذات المملكة العربية السعودية.

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