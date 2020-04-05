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مواطن يوثق فيديو لمحل بيع بيض يشهد ازدحامًا.. ومتحدث "التجارة" يعلق

"رحيمة" تغلق نقطة البيع بشكل مؤقت

وثّق أحد المواطنين مقطع فيديو لمحل بيع بيض شهد ازدحامًا، واصفًا المشهد بأنه "استهتار وعدم مبالاة!" متحدثًا بحرقة عن الجهود الرسمية الحثيثة لمحاربة ‫#كورونا.

وعلّق المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، على المقطع بتغريدة من حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "‏تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع وزارة التجارة بالدمام و‪@EasternEamana‬، ‏وندعو المستهلكين لعدم التزاحم، والبعد عن التجمعات؛ حفاظاً على سلامتهم، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد على حاجتهم".

بدورها أعلنت شركة "دواجن رحيمة" في بيان لها نشرته عبر حسابها بـ"تويتر"، عن إغلاق نقطة البيع بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن منتجاتها من بيض المائدة متوفرة في الهايبرماركات، والسوبرماركات، وبأسعارها السابقة دون أي زيادة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يوثق فيديو لمحل بيع بيض يشهد ازدحامًا.. ومتحدث "التجارة" يعلق
سبق

وثّق أحد المواطنين مقطع فيديو لمحل بيع بيض شهد ازدحامًا، واصفًا المشهد بأنه "استهتار وعدم مبالاة!" متحدثًا بحرقة عن الجهود الرسمية الحثيثة لمحاربة ‫#كورونا.

وعلّق المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، على المقطع بتغريدة من حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "‏تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع وزارة التجارة بالدمام و‪@EasternEamana‬، ‏وندعو المستهلكين لعدم التزاحم، والبعد عن التجمعات؛ حفاظاً على سلامتهم، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد على حاجتهم".

بدورها أعلنت شركة "دواجن رحيمة" في بيان لها نشرته عبر حسابها بـ"تويتر"، عن إغلاق نقطة البيع بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن منتجاتها من بيض المائدة متوفرة في الهايبرماركات، والسوبرماركات، وبأسعارها السابقة دون أي زيادة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
07:02 PM

مواطن يوثق فيديو لمحل بيع بيض يشهد ازدحامًا.. ومتحدث "التجارة" يعلق

"رحيمة" تغلق نقطة البيع بشكل مؤقت

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
25
22,811

وثّق أحد المواطنين مقطع فيديو لمحل بيع بيض شهد ازدحامًا، واصفًا المشهد بأنه "استهتار وعدم مبالاة!" متحدثًا بحرقة عن الجهود الرسمية الحثيثة لمحاربة ‫#كورونا.

وعلّق المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، على المقطع بتغريدة من حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "‏تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع وزارة التجارة بالدمام و‪@EasternEamana‬، ‏وندعو المستهلكين لعدم التزاحم، والبعد عن التجمعات؛ حفاظاً على سلامتهم، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد على حاجتهم".

بدورها أعلنت شركة "دواجن رحيمة" في بيان لها نشرته عبر حسابها بـ"تويتر"، عن إغلاق نقطة البيع بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن منتجاتها من بيض المائدة متوفرة في الهايبرماركات، والسوبرماركات، وبأسعارها السابقة دون أي زيادة.

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