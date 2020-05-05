بعد دخول الاقتصاد في انكماش عميق.. هونغ كونغ تخفف إجراءات "كورونا"

إعادة فتح المدارس وصالات السينما وصالونات التجميل

أعلنت هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، عن خطتها لتخفيف غالبية إجراءات التباعد الاجتماعي، بما يشمل إعادة فتح المدارس وصالات السينما وصالونات التجميل، بعدما تمكنت المدينة إلى حد كبير من وقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وسيعطي تخفيف الإجراءات، التي تدخل حيز التنفيذ الجمعة المقبل اندفاعة للاقتصاد، الذي دخل في انكماش عميق بعد أشهر من القيود، وكذلك التظاهرات المناهضة للحكومة التي ألحقت أضرارا به، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكشفت السلطات أيضاً عن خطط لتسليم كمامات يمكن استخدامها عدة مرات لكل سكان المدينة البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة.

وسجلت هونغ كونغ أولى الحالات المؤكدة خارج البر الصيني في وقت مبكر، لكن رغم قربها والروابط مع الصين تمكنت من إبقاء عدد الإصابات منخفضاً مع ألف حالة وأربع وفيات.

ولم تسجل إصابات جديدة في عشرة أيام من الـ16 الماضية، كما أن الحالات التي سجلت لدى أشخاص قدموا من الخارج وضعت مباشرة قيد الحجر الصحي.