النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد فضيحة سرقتها "أبشر" .. قطر تسطو على تطبيق "توكلنا" السعودي

امتدادًا لسياستها المتخبطة في إدارة أزمة كورونا التي تعصف بها، وراح ضحيتها المئات من شعبها، ومن المقيمين على أراضيها، أبت الدوحة الخروج من أزماتها كعادتها إلا بتسجيل فضيحة جديدة في سجلاتها السوداء؛ وذلك بعدما قامت بسرقة فكرة تطبيق "توكلنا" السعودي الذي أطلقته الرياض في تاريخ 6 إبريل.
وعمدت العصابة التي أوكل لها نظام الدوحة المهمة إلى تغيير اسم التطبيق إلى «احتراز»، والإبقاء على الخصائص التي طوَّرها وقام عليها فريق من الكفاءات الوطنية السعودية المتمرسة في التقنية، الذي يعكس التقدم الرقمي الذي وصلت إليه السعودية، وما تمتلكه من بنية تحتية ذكية، تضاهي الدول المتقدمة.

عملية السطو القطرية غير الأخلاقية التي نفذتها الدوحة تكشف بجلاء عجز نظامها الذي ترك البلاد رهينة لمجموعة من المرتزقة والوافدين، فضلاً عن افتقاره للمتخصصين في المعرفة والتقنية والعناصر القيادية القادرة على ابتكار الحلول وقت الأزمات.

النظام القطري المقيم خارج البلاد وقت الأزمة استنسخ كامل تطبيق "توكلنا"، وبوقاحته المعهودة لم يشأ أن يُدخل عليه أي تغييرات سوى تعديل الاسم إلى «احتراز»، والمبادرة بسرعة إعلانه عبر تسريب معلوماته إلى تويتر، ولم يمضِ على إدراج التطبيق في متاجر التطبيقات إلا يوم واحد فقط!

الشارع القطري استقبل فضيحة نظامه الجديدة بسخرية وتهكم على حكومة لا تملك الإرادة، فضلاً عن امتلاكها الحل. وزاد من سخريتهم على هذا السقوط عدم إتاحة التطبيق المسروق على أجهزة الأندرويد، كما أن التطبيق لا يدعم إصدار iOS12.

يُذكر أن سرقة قطر التطبيق السعودي ليست المرة الأولى؛ إذ سبق أن سطت على تطبيق «أبشر» للخدمات الحكومية في الوقت الذي كانت تقود فيه هجمات ضد التطبيق في أوقات سابقة نتيجة لافتقارها للبنية التحتية في المعرفة والتقنية وبناء القدرات الوطنية التي أهمل النظام الاستثمار فيهم، واتجه للاستثمار في دعم المليشيات الإرهابية، ونشر التطرف في كل مكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد فضيحة سرقتها "أبشر" .. قطر تسطو على تطبيق "توكلنا" السعودي
سبق

امتدادًا لسياستها المتخبطة في إدارة أزمة كورونا التي تعصف بها، وراح ضحيتها المئات من شعبها، ومن المقيمين على أراضيها، أبت الدوحة الخروج من أزماتها كعادتها إلا بتسجيل فضيحة جديدة في سجلاتها السوداء؛ وذلك بعدما قامت بسرقة فكرة تطبيق "توكلنا" السعودي الذي أطلقته الرياض في تاريخ 6 إبريل.
وعمدت العصابة التي أوكل لها نظام الدوحة المهمة إلى تغيير اسم التطبيق إلى «احتراز»، والإبقاء على الخصائص التي طوَّرها وقام عليها فريق من الكفاءات الوطنية السعودية المتمرسة في التقنية، الذي يعكس التقدم الرقمي الذي وصلت إليه السعودية، وما تمتلكه من بنية تحتية ذكية، تضاهي الدول المتقدمة.

عملية السطو القطرية غير الأخلاقية التي نفذتها الدوحة تكشف بجلاء عجز نظامها الذي ترك البلاد رهينة لمجموعة من المرتزقة والوافدين، فضلاً عن افتقاره للمتخصصين في المعرفة والتقنية والعناصر القيادية القادرة على ابتكار الحلول وقت الأزمات.

النظام القطري المقيم خارج البلاد وقت الأزمة استنسخ كامل تطبيق "توكلنا"، وبوقاحته المعهودة لم يشأ أن يُدخل عليه أي تغييرات سوى تعديل الاسم إلى «احتراز»، والمبادرة بسرعة إعلانه عبر تسريب معلوماته إلى تويتر، ولم يمضِ على إدراج التطبيق في متاجر التطبيقات إلا يوم واحد فقط!

الشارع القطري استقبل فضيحة نظامه الجديدة بسخرية وتهكم على حكومة لا تملك الإرادة، فضلاً عن امتلاكها الحل. وزاد من سخريتهم على هذا السقوط عدم إتاحة التطبيق المسروق على أجهزة الأندرويد، كما أن التطبيق لا يدعم إصدار iOS12.

يُذكر أن سرقة قطر التطبيق السعودي ليست المرة الأولى؛ إذ سبق أن سطت على تطبيق «أبشر» للخدمات الحكومية في الوقت الذي كانت تقود فيه هجمات ضد التطبيق في أوقات سابقة نتيجة لافتقارها للبنية التحتية في المعرفة والتقنية وبناء القدرات الوطنية التي أهمل النظام الاستثمار فيهم، واتجه للاستثمار في دعم المليشيات الإرهابية، ونشر التطرف في كل مكان.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:22 AM

بعد فضيحة سرقتها "أبشر" .. قطر تسطو على تطبيق "توكلنا" السعودي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
27
62,794

امتدادًا لسياستها المتخبطة في إدارة أزمة كورونا التي تعصف بها، وراح ضحيتها المئات من شعبها، ومن المقيمين على أراضيها، أبت الدوحة الخروج من أزماتها كعادتها إلا بتسجيل فضيحة جديدة في سجلاتها السوداء؛ وذلك بعدما قامت بسرقة فكرة تطبيق "توكلنا" السعودي الذي أطلقته الرياض في تاريخ 6 إبريل.
وعمدت العصابة التي أوكل لها نظام الدوحة المهمة إلى تغيير اسم التطبيق إلى «احتراز»، والإبقاء على الخصائص التي طوَّرها وقام عليها فريق من الكفاءات الوطنية السعودية المتمرسة في التقنية، الذي يعكس التقدم الرقمي الذي وصلت إليه السعودية، وما تمتلكه من بنية تحتية ذكية، تضاهي الدول المتقدمة.

عملية السطو القطرية غير الأخلاقية التي نفذتها الدوحة تكشف بجلاء عجز نظامها الذي ترك البلاد رهينة لمجموعة من المرتزقة والوافدين، فضلاً عن افتقاره للمتخصصين في المعرفة والتقنية والعناصر القيادية القادرة على ابتكار الحلول وقت الأزمات.

النظام القطري المقيم خارج البلاد وقت الأزمة استنسخ كامل تطبيق "توكلنا"، وبوقاحته المعهودة لم يشأ أن يُدخل عليه أي تغييرات سوى تعديل الاسم إلى «احتراز»، والمبادرة بسرعة إعلانه عبر تسريب معلوماته إلى تويتر، ولم يمضِ على إدراج التطبيق في متاجر التطبيقات إلا يوم واحد فقط!

الشارع القطري استقبل فضيحة نظامه الجديدة بسخرية وتهكم على حكومة لا تملك الإرادة، فضلاً عن امتلاكها الحل. وزاد من سخريتهم على هذا السقوط عدم إتاحة التطبيق المسروق على أجهزة الأندرويد، كما أن التطبيق لا يدعم إصدار iOS12.

يُذكر أن سرقة قطر التطبيق السعودي ليست المرة الأولى؛ إذ سبق أن سطت على تطبيق «أبشر» للخدمات الحكومية في الوقت الذي كانت تقود فيه هجمات ضد التطبيق في أوقات سابقة نتيجة لافتقارها للبنية التحتية في المعرفة والتقنية وبناء القدرات الوطنية التي أهمل النظام الاستثمار فيهم، واتجه للاستثمار في دعم المليشيات الإرهابية، ونشر التطرف في كل مكان.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,579
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,179
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,628
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,659

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة