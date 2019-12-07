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"ترامب": لا أملك جوالًا شخصيًّا منذ سنوات.. و"سي إن إن" قناة كاذبة

غرد قائلًا: القناة تنشر معلومات وتقارير خاطئة تمامًا وعليها التراجع

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناة سي إن إن بأنها قناة لـ"الأخبار الزائفة"، نافيًا صحة تقارير إعلامية ذكرت أنه لا يزال يستخدم هاتفًا محمولًا شخصيًّا، على الرغم مما يحمل ذلك من مخاطر على سرية اتصالاته.

وكتب ترامب عبر "تويتر"، أمس الجمعة: "تزعم قناة سي إن إن للأخبار الزائفة، أنني لا أزال أستخدم هاتفًا نقالا شخصيًّا للمكالمات رغم التحذيرات الأمنية المتكررة. هذه معلومات وتقارير خاطئة تمامًا".

وأضاف بحسب روسيا اليوم: "لم يكن لدي هاتف محمول شخصي منذ سنوات. لا أستخدم سوى الهواتف التي اعتمدتها ومنحتها الحكومة"، مطالبا "سي إن إن" بالتراجع عن ادعاءاتها.

وكانت "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين سابقين وموظفي استخبارات؛ أن ترامب لا يزال يستخدم الهاتف النقال الشخصي الذي كان لديه حتى قبل توليه منصب الرئاسة.

وأشارت القناة إلى أن ترامب أجرى اتصالات هاتفية خلال الأسابيع القليلة الماضية، متجاهلا التحذيرات المتكررة من أن ذلك قد يجعله عرضة للتنصت من قبل جهات خارجية.

ترامب قناة سي إن إن

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"ترامب": لا أملك جوالًا شخصيًّا منذ سنوات.. و"سي إن إن" قناة كاذبة
سبق

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناة سي إن إن بأنها قناة لـ"الأخبار الزائفة"، نافيًا صحة تقارير إعلامية ذكرت أنه لا يزال يستخدم هاتفًا محمولًا شخصيًّا، على الرغم مما يحمل ذلك من مخاطر على سرية اتصالاته.

وكتب ترامب عبر "تويتر"، أمس الجمعة: "تزعم قناة سي إن إن للأخبار الزائفة، أنني لا أزال أستخدم هاتفًا نقالا شخصيًّا للمكالمات رغم التحذيرات الأمنية المتكررة. هذه معلومات وتقارير خاطئة تمامًا".

وأضاف بحسب روسيا اليوم: "لم يكن لدي هاتف محمول شخصي منذ سنوات. لا أستخدم سوى الهواتف التي اعتمدتها ومنحتها الحكومة"، مطالبا "سي إن إن" بالتراجع عن ادعاءاتها.

وكانت "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين سابقين وموظفي استخبارات؛ أن ترامب لا يزال يستخدم الهاتف النقال الشخصي الذي كان لديه حتى قبل توليه منصب الرئاسة.

وأشارت القناة إلى أن ترامب أجرى اتصالات هاتفية خلال الأسابيع القليلة الماضية، متجاهلا التحذيرات المتكررة من أن ذلك قد يجعله عرضة للتنصت من قبل جهات خارجية.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
10:45 AM

"ترامب": لا أملك جوالًا شخصيًّا منذ سنوات.. و"سي إن إن" قناة كاذبة

غرد قائلًا: القناة تنشر معلومات وتقارير خاطئة تمامًا وعليها التراجع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناة سي إن إن بأنها قناة لـ"الأخبار الزائفة"، نافيًا صحة تقارير إعلامية ذكرت أنه لا يزال يستخدم هاتفًا محمولًا شخصيًّا، على الرغم مما يحمل ذلك من مخاطر على سرية اتصالاته.

وكتب ترامب عبر "تويتر"، أمس الجمعة: "تزعم قناة سي إن إن للأخبار الزائفة، أنني لا أزال أستخدم هاتفًا نقالا شخصيًّا للمكالمات رغم التحذيرات الأمنية المتكررة. هذه معلومات وتقارير خاطئة تمامًا".

وأضاف بحسب روسيا اليوم: "لم يكن لدي هاتف محمول شخصي منذ سنوات. لا أستخدم سوى الهواتف التي اعتمدتها ومنحتها الحكومة"، مطالبا "سي إن إن" بالتراجع عن ادعاءاتها.

وكانت "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين سابقين وموظفي استخبارات؛ أن ترامب لا يزال يستخدم الهاتف النقال الشخصي الذي كان لديه حتى قبل توليه منصب الرئاسة.

وأشارت القناة إلى أن ترامب أجرى اتصالات هاتفية خلال الأسابيع القليلة الماضية، متجاهلا التحذيرات المتكررة من أن ذلك قد يجعله عرضة للتنصت من قبل جهات خارجية.

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