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تلبية للطلب وللحفاظ على المخزون .. "الحبوب" تُرسي الدفعة الثانية من الشعير

1.200 مليون طن موزعة على مناشئ الاتحاد الأوروبي والأمريكتين وأستراليا

أتمّت المؤسسة إجراءات ترسية استيراد كمية (1.200) مليون طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة الثانية لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أنه تمت دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (17) شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (14) شحنة كميتها (840) ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (6) شحنات كميتها (360) ألف طن وذلك للتوريد خلال الفترة (مايو- يونيو2020م).

وأضاف: إن ترسية الدفعة الثانية من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، علماً بأنه سبق للمؤسسة ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد بكمية بلغت (900) ألف طن، لتصل بذلك تعاقدات المؤسسة هذا العام إلى (1.200) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تلبية للطلب وللحفاظ على المخزون .. "الحبوب" تُرسي الدفعة الثانية من الشعير
سبق

أتمّت المؤسسة إجراءات ترسية استيراد كمية (1.200) مليون طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة الثانية لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أنه تمت دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (17) شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (14) شحنة كميتها (840) ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (6) شحنات كميتها (360) ألف طن وذلك للتوريد خلال الفترة (مايو- يونيو2020م).

وأضاف: إن ترسية الدفعة الثانية من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، علماً بأنه سبق للمؤسسة ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد بكمية بلغت (900) ألف طن، لتصل بذلك تعاقدات المؤسسة هذا العام إلى (1.200) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:41 AM

تلبية للطلب وللحفاظ على المخزون .. "الحبوب" تُرسي الدفعة الثانية من الشعير

1.200 مليون طن موزعة على مناشئ الاتحاد الأوروبي والأمريكتين وأستراليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتمّت المؤسسة إجراءات ترسية استيراد كمية (1.200) مليون طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة الثانية لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أنه تمت دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (17) شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (14) شحنة كميتها (840) ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (6) شحنات كميتها (360) ألف طن وذلك للتوريد خلال الفترة (مايو- يونيو2020م).

وأضاف: إن ترسية الدفعة الثانية من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، علماً بأنه سبق للمؤسسة ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد بكمية بلغت (900) ألف طن، لتصل بذلك تعاقدات المؤسسة هذا العام إلى (1.200) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

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