النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القبض على 3 سودانيين امتهنوا سرقة المركبات بالرياض: 36 مركبة تمّ تفكيكها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكوّن من ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها، بداخل أحد الأحواش بحي الفيصلية- جنوبي العاصمة الرياض، لإعادة بيع أجزائها، وعثر في الموقع على (36) مركبة تمّ تفكيك أجزائها وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على 3 سودانيين امتهنوا سرقة المركبات بالرياض: 36 مركبة تمّ تفكيكها
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكوّن من ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها، بداخل أحد الأحواش بحي الفيصلية- جنوبي العاصمة الرياض، لإعادة بيع أجزائها، وعثر في الموقع على (36) مركبة تمّ تفكيك أجزائها وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
02:35 PM

القبض على 3 سودانيين امتهنوا سرقة المركبات بالرياض: 36 مركبة تمّ تفكيكها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
23
8,292

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكوّن من ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها، بداخل أحد الأحواش بحي الفيصلية- جنوبي العاصمة الرياض، لإعادة بيع أجزائها، وعثر في الموقع على (36) مركبة تمّ تفكيك أجزائها وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,304
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,156
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,594
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,257

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة