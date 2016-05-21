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رئيس اتحاد المسلمين الكوريين: "استهداف مكة الفاشل" جريمة حوثية يلزمها الحزم

قال: الميليشيات انتهكت حرمة الزمان والمكان واستفزت مشاعر "أمة المليار ونصف"

شجب رئيس اتحاد المسلمين الكوريين الدكتور حسين كيم؛ بشدة، محاولة الاستهداف الصاروخي لمكة المكرّمة من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران الذي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضه في سماء مدينة الطائف، مبيناً أن هذا الهجوم على مهبط الوحي وقبلة المسلمين في هذه الأيام المباركة جريمة إرهابية مكتملة الأركان ويجب الوقوف في وجهها بحزم.

جاء ذلك، في تصريح له على هامش مشاركته في مراسم تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بالمركز الإسلامي بسيئول الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وإشراف من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وقال "كيم"؛ إن هذه الميليشيات انتهكت حرمة الزمان والمكان واستفزت مشاعر أمة المليار ونصف المليار مسلم بالعالم، داعياً إلى الوقوف مع المملكة ضد أي عدوان غاشم يحاول المساس بمقدسات المسلمين.

ونوّه بالدعم المتواصل لمسلمي كوريا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ يحفظه الله ــ، مؤكداً أن السعودية هي قلب العالم الإسلامي وشريانه النابض بالحياة وأن المسلمين يقدرون دورها الكبير والمحوري في خدمة قضاياهم، ومن ذلك البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في كوريا في شهر رمضان التي تسهم في ربط المسلمين بعلماء ودعاة المملكة التي تعلمنا منها الوسطية والاعتدال ومحبة الخير ونشر السلام والألفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس اتحاد المسلمين الكوريين: "استهداف مكة الفاشل" جريمة حوثية يلزمها الحزم
سبق

شجب رئيس اتحاد المسلمين الكوريين الدكتور حسين كيم؛ بشدة، محاولة الاستهداف الصاروخي لمكة المكرّمة من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران الذي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضه في سماء مدينة الطائف، مبيناً أن هذا الهجوم على مهبط الوحي وقبلة المسلمين في هذه الأيام المباركة جريمة إرهابية مكتملة الأركان ويجب الوقوف في وجهها بحزم.

جاء ذلك، في تصريح له على هامش مشاركته في مراسم تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بالمركز الإسلامي بسيئول الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وإشراف من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وقال "كيم"؛ إن هذه الميليشيات انتهكت حرمة الزمان والمكان واستفزت مشاعر أمة المليار ونصف المليار مسلم بالعالم، داعياً إلى الوقوف مع المملكة ضد أي عدوان غاشم يحاول المساس بمقدسات المسلمين.

ونوّه بالدعم المتواصل لمسلمي كوريا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ يحفظه الله ــ، مؤكداً أن السعودية هي قلب العالم الإسلامي وشريانه النابض بالحياة وأن المسلمين يقدرون دورها الكبير والمحوري في خدمة قضاياهم، ومن ذلك البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في كوريا في شهر رمضان التي تسهم في ربط المسلمين بعلماء ودعاة المملكة التي تعلمنا منها الوسطية والاعتدال ومحبة الخير ونشر السلام والألفة.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
12:54 PM

رئيس اتحاد المسلمين الكوريين: "استهداف مكة الفاشل" جريمة حوثية يلزمها الحزم

قال: الميليشيات انتهكت حرمة الزمان والمكان واستفزت مشاعر "أمة المليار ونصف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - سيئول
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شجب رئيس اتحاد المسلمين الكوريين الدكتور حسين كيم؛ بشدة، محاولة الاستهداف الصاروخي لمكة المكرّمة من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران الذي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضه في سماء مدينة الطائف، مبيناً أن هذا الهجوم على مهبط الوحي وقبلة المسلمين في هذه الأيام المباركة جريمة إرهابية مكتملة الأركان ويجب الوقوف في وجهها بحزم.

جاء ذلك، في تصريح له على هامش مشاركته في مراسم تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بالمركز الإسلامي بسيئول الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وإشراف من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وقال "كيم"؛ إن هذه الميليشيات انتهكت حرمة الزمان والمكان واستفزت مشاعر أمة المليار ونصف المليار مسلم بالعالم، داعياً إلى الوقوف مع المملكة ضد أي عدوان غاشم يحاول المساس بمقدسات المسلمين.

ونوّه بالدعم المتواصل لمسلمي كوريا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ يحفظه الله ــ، مؤكداً أن السعودية هي قلب العالم الإسلامي وشريانه النابض بالحياة وأن المسلمين يقدرون دورها الكبير والمحوري في خدمة قضاياهم، ومن ذلك البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في كوريا في شهر رمضان التي تسهم في ربط المسلمين بعلماء ودعاة المملكة التي تعلمنا منها الوسطية والاعتدال ومحبة الخير ونشر السلام والألفة.

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