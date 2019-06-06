الصين تجدد دعمها لتخفيف الأزمة اليمنية

من خلال مواصلة مبادرة "الحزام والطريق"

جدد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، اليوم، دعم بلاده من أجل المساهمة في تخفيف الأزمة التي يمر بها اليمن.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور ومشاركة اليمن في مبادرة "الحزام والطريق" للموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية التي يتمتع بها.

وقال "يونغ" إن الجانب الصيني يأمل جديًا في أن يشارك اليمن في بناء "الحزام والطريق" بشكل عملي وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية".

وأضاف أن الحرب التي يشهدها اليمن بسبب الانقلاب حالت دون أن يشارك بشكل عملي في بناء "الحزام والطريق"، ولم يحوّل الموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية الغنية إلى المزايا الاقتصادية.