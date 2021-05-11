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من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. مسجد الحديثة بالجوف

تبلغ مساحته قبل التطوير 229م2 ويتسع لـ65 مصليًا.. جاهز لإقامة الصلوات

يقع مسجد الحديثة شمال غرب مركز الحديثة التابع لمنطقة الجوف بالقرب من قصر الإمارة القديم، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز الآن لإقامة الصلوات فيه.

ويعد المسجد من أقدم المساجد التراثية بمنطقة الجوف، وبني عام 1375هـ؛ حيث أمر ببنائه الأمير عبدالعزيز السديري – رحمه الله - أمير منطقة القريات والجوف آنذاك أثناء زيارته مركز الحديثة عام 1373هـ، وترجع الأهمية التاريخية له إلى أنه يعد من أقدم مساجد مركز الحديثة الحدودي، وبوابة الدخول الرئيسة للحجاج القادمين من الشام وتركيا وروسيا والشيشان ، بالإضافة إلى أنه المسجد الوحيد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، ويأتي الناس إليه من المناطق المجاورة للصلاة فيه.

ومن أبرز أئمة ومؤذني المسجد الشيخ حسين الهليل – رحمه الله – الذي ظلّ إمامًا للمسجد منذ عام 1378هـ إلى وفاته عام 1400هـ، ويبعد مسجد الحديثة عن مدينة القريات حوالي 26 كم، وعن منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن بنحو 9 كم.

ويتميّز مسجد الحديثة بطراز معماري فريد شيّد من الحجر وسقفه من الخرسانة، وتبلغ مساحة المسجد قبل التطوير نحو (229م2)، ويتسع لنحو 65 مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة (5*13.10م)، وفناء مكشوف بمساحة (7.97*12.6م) يقع شمال المسجد، بالإضافة إلى دورات مياه بمساحة (5.12*5.21م) أضيفت حديثًا بجانب المسجد، وللمسجد مدخل واحد في الواجهة الشمالية.

وبعد تطويره في وقتنا الحالي يتكون مسجد الحديثة من بيت الصلاة والسرحة ومصلى للسيدات ودورات مياه ومواضئ للرجال والسيدات والمئذنة، وتبلغ مساحته (280م2)، ويتسع لـ(86) مصليًا.

مسجد الحديثة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. مسجد الحديثة بالجوف
سبق

يقع مسجد الحديثة شمال غرب مركز الحديثة التابع لمنطقة الجوف بالقرب من قصر الإمارة القديم، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز الآن لإقامة الصلوات فيه.

ويعد المسجد من أقدم المساجد التراثية بمنطقة الجوف، وبني عام 1375هـ؛ حيث أمر ببنائه الأمير عبدالعزيز السديري – رحمه الله - أمير منطقة القريات والجوف آنذاك أثناء زيارته مركز الحديثة عام 1373هـ، وترجع الأهمية التاريخية له إلى أنه يعد من أقدم مساجد مركز الحديثة الحدودي، وبوابة الدخول الرئيسة للحجاج القادمين من الشام وتركيا وروسيا والشيشان ، بالإضافة إلى أنه المسجد الوحيد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، ويأتي الناس إليه من المناطق المجاورة للصلاة فيه.

ومن أبرز أئمة ومؤذني المسجد الشيخ حسين الهليل – رحمه الله – الذي ظلّ إمامًا للمسجد منذ عام 1378هـ إلى وفاته عام 1400هـ، ويبعد مسجد الحديثة عن مدينة القريات حوالي 26 كم، وعن منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن بنحو 9 كم.

ويتميّز مسجد الحديثة بطراز معماري فريد شيّد من الحجر وسقفه من الخرسانة، وتبلغ مساحة المسجد قبل التطوير نحو (229م2)، ويتسع لنحو 65 مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة (5*13.10م)، وفناء مكشوف بمساحة (7.97*12.6م) يقع شمال المسجد، بالإضافة إلى دورات مياه بمساحة (5.12*5.21م) أضيفت حديثًا بجانب المسجد، وللمسجد مدخل واحد في الواجهة الشمالية.

وبعد تطويره في وقتنا الحالي يتكون مسجد الحديثة من بيت الصلاة والسرحة ومصلى للسيدات ودورات مياه ومواضئ للرجال والسيدات والمئذنة، وتبلغ مساحته (280م2)، ويتسع لـ(86) مصليًا.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
07:27 PM

من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. مسجد الحديثة بالجوف

تبلغ مساحته قبل التطوير 229م2 ويتسع لـ65 مصليًا.. جاهز لإقامة الصلوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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يقع مسجد الحديثة شمال غرب مركز الحديثة التابع لمنطقة الجوف بالقرب من قصر الإمارة القديم، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز الآن لإقامة الصلوات فيه.

ويعد المسجد من أقدم المساجد التراثية بمنطقة الجوف، وبني عام 1375هـ؛ حيث أمر ببنائه الأمير عبدالعزيز السديري – رحمه الله - أمير منطقة القريات والجوف آنذاك أثناء زيارته مركز الحديثة عام 1373هـ، وترجع الأهمية التاريخية له إلى أنه يعد من أقدم مساجد مركز الحديثة الحدودي، وبوابة الدخول الرئيسة للحجاج القادمين من الشام وتركيا وروسيا والشيشان ، بالإضافة إلى أنه المسجد الوحيد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، ويأتي الناس إليه من المناطق المجاورة للصلاة فيه.

ومن أبرز أئمة ومؤذني المسجد الشيخ حسين الهليل – رحمه الله – الذي ظلّ إمامًا للمسجد منذ عام 1378هـ إلى وفاته عام 1400هـ، ويبعد مسجد الحديثة عن مدينة القريات حوالي 26 كم، وعن منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن بنحو 9 كم.

ويتميّز مسجد الحديثة بطراز معماري فريد شيّد من الحجر وسقفه من الخرسانة، وتبلغ مساحة المسجد قبل التطوير نحو (229م2)، ويتسع لنحو 65 مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة (5*13.10م)، وفناء مكشوف بمساحة (7.97*12.6م) يقع شمال المسجد، بالإضافة إلى دورات مياه بمساحة (5.12*5.21م) أضيفت حديثًا بجانب المسجد، وللمسجد مدخل واحد في الواجهة الشمالية.

وبعد تطويره في وقتنا الحالي يتكون مسجد الحديثة من بيت الصلاة والسرحة ومصلى للسيدات ودورات مياه ومواضئ للرجال والسيدات والمئذنة، وتبلغ مساحته (280م2)، ويتسع لـ(86) مصليًا.

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