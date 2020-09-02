مقتل امرأة وانهيار سد في الفيضانات التي تشهدها موريتانيا

خسائر مادية كبيرة أضرت بالبيوت والمحلات التجارية والمدارس

أدت الفيضانات التي تشهدها مدن أقصى الشمال الموريتاني حاليًا، إلى مقتل امرأة جرفتها السيول، إضافة إلى انهيار سد أركن التابع لمدينة باسكنو.

وأوضحت وكالة الأنباء الموريتانية أن تساقط كميات كبيرة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أدى أيضًا إلى خسائر مادية كبيرة أضرت بالبيوت والمحلات التجارية والمدارس.