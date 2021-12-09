أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 29 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب في الـ 24 ساعة الماضية. وأكد "التحالف"، تدمير 16 آلية عسكرية وقتل 145 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب.

"التحالف" يعلن: تنفيذ 29 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب في الـ 24 ساعة الماضية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-09 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 29 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب في الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف"، تدمير 16 آلية عسكرية وقتل 145 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 04:06 PM

"التحالف" يعلن: تنفيذ 29 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب في الـ 24 ساعة الماضية أكد تدمير 16 آلية عسكرية وقتل 145 عنصرًا من الميليشيات في مأرب





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 29 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب في الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف"، تدمير 16 آلية عسكرية وقتل 145 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب.