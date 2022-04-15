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بارقة أمل جديدة.. علماء يطورون "لقاحًا لكورونا" ينجح مع الفئران

يُستخدم عن طريق "رقعة" تحتوي على إبرة مجهرية لاختراق الجلد

طوّر مجموعة من العلماء لقاحًا تجريبيًّا لـ"كوفيد 19"، وأثبت بالفعل نجاحه مع الفئران في بارقة أمل جديدة، على طريق محاولة وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتمد العلماء طريقة "مختلفة" لحقن اللقاح في أجسام فئران، التي أنتجت بدورها أجسامًا مضادة للمرض في غضون أسبوعين.

وكان باحثون يعملون على تطوير لقاحات لفيروسات تاجية أخرى، بما في ذلك فيروس كورونا المرتبط بـ"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" (MERS)، وتمكنوا من استغلال النظام الذي كانوا يعملون عليه لإنتاج هذا اللقاح في تطوير لقاح تجريبي لكورونا بسرعة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" استفاد العلماء في أبحاثهم من البروتين "المرتفع"، الذي يظهر على هيئة نتوءات ويعطي كورونا شكله المميز؛ وفقًا لمدونة "NIH Research Matters" التابعة لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية.

أما الطريقة التي استخدمها فريق الباحثين، الذي يضم علماء من جامعة بيتسبرغ الأمريكية، لإدخال اللقاح بفعالية إلى أجسام الفئران؛ فتعتمد على "رقعة" تحتوي على إبرة مجهرية.

وتعتمد الفكرة على استخدام "رقعة" تحتوي على المئات من الإبر متناهية الصغر، التي تخترق جلد الفئران وتذوب مطلقة اللقاح.

وكانت معاهد الصحة الوطنية قد نوّهت إلى بالجهاز المناعي نشط للغاية في الجلد؛ لذا فإن توصيل اللقاحات بهذه الطريقة يمكن أن ينتج استجابة مناعية أسرع وأكثر قوة من الحقن تحت الجلد؛ وفق ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وعندما تم استخدام تلك الرقعات؛ فإن 3 لقاحات مختلفة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، حفزت إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، واستمرت مستويات الأجسام المضادة لدى الفئران في الارتفاع طوال فترة التجارب، التي امتدت 55 أسبوعًا.

وباستخدام المعرفة المكتسبة من تطوير لقاح "MERS"، أنتج الفريق لقاحًا مشابهًا باستخدام الرقعات، يستهدف البروتين المرتفع لكورونا، وقد أدى اللقاح إلى إنتاج "غزير" للأجسام المضادة في الفئران في غضون أسبوعين.

ورغم النتائج المبشرة التي تَوَصّل إليها العلماء؛ فإنهم حذّروا من أنه لم يتم تتبع الحيوانات الملقحة "لفترة كافية"؛ لتحديد ما إذا كانت الاستجابة المناعية طويلة المدى قد تحققت بشكل مماثل لما حدث في تجربة لقاح "MERS"، كما أن الفئران لم تتعرض لعدوى كورونا بعد.

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بارقة أمل جديدة.. علماء يطورون "لقاحًا لكورونا" ينجح مع الفئران
سبق

طوّر مجموعة من العلماء لقاحًا تجريبيًّا لـ"كوفيد 19"، وأثبت بالفعل نجاحه مع الفئران في بارقة أمل جديدة، على طريق محاولة وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتمد العلماء طريقة "مختلفة" لحقن اللقاح في أجسام فئران، التي أنتجت بدورها أجسامًا مضادة للمرض في غضون أسبوعين.

وكان باحثون يعملون على تطوير لقاحات لفيروسات تاجية أخرى، بما في ذلك فيروس كورونا المرتبط بـ"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" (MERS)، وتمكنوا من استغلال النظام الذي كانوا يعملون عليه لإنتاج هذا اللقاح في تطوير لقاح تجريبي لكورونا بسرعة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" استفاد العلماء في أبحاثهم من البروتين "المرتفع"، الذي يظهر على هيئة نتوءات ويعطي كورونا شكله المميز؛ وفقًا لمدونة "NIH Research Matters" التابعة لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية.

أما الطريقة التي استخدمها فريق الباحثين، الذي يضم علماء من جامعة بيتسبرغ الأمريكية، لإدخال اللقاح بفعالية إلى أجسام الفئران؛ فتعتمد على "رقعة" تحتوي على إبرة مجهرية.

وتعتمد الفكرة على استخدام "رقعة" تحتوي على المئات من الإبر متناهية الصغر، التي تخترق جلد الفئران وتذوب مطلقة اللقاح.

وكانت معاهد الصحة الوطنية قد نوّهت إلى بالجهاز المناعي نشط للغاية في الجلد؛ لذا فإن توصيل اللقاحات بهذه الطريقة يمكن أن ينتج استجابة مناعية أسرع وأكثر قوة من الحقن تحت الجلد؛ وفق ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وعندما تم استخدام تلك الرقعات؛ فإن 3 لقاحات مختلفة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، حفزت إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، واستمرت مستويات الأجسام المضادة لدى الفئران في الارتفاع طوال فترة التجارب، التي امتدت 55 أسبوعًا.

وباستخدام المعرفة المكتسبة من تطوير لقاح "MERS"، أنتج الفريق لقاحًا مشابهًا باستخدام الرقعات، يستهدف البروتين المرتفع لكورونا، وقد أدى اللقاح إلى إنتاج "غزير" للأجسام المضادة في الفئران في غضون أسبوعين.

ورغم النتائج المبشرة التي تَوَصّل إليها العلماء؛ فإنهم حذّروا من أنه لم يتم تتبع الحيوانات الملقحة "لفترة كافية"؛ لتحديد ما إذا كانت الاستجابة المناعية طويلة المدى قد تحققت بشكل مماثل لما حدث في تجربة لقاح "MERS"، كما أن الفئران لم تتعرض لعدوى كورونا بعد.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:58 PM

بارقة أمل جديدة.. علماء يطورون "لقاحًا لكورونا" ينجح مع الفئران

يُستخدم عن طريق "رقعة" تحتوي على إبرة مجهرية لاختراق الجلد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طوّر مجموعة من العلماء لقاحًا تجريبيًّا لـ"كوفيد 19"، وأثبت بالفعل نجاحه مع الفئران في بارقة أمل جديدة، على طريق محاولة وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتمد العلماء طريقة "مختلفة" لحقن اللقاح في أجسام فئران، التي أنتجت بدورها أجسامًا مضادة للمرض في غضون أسبوعين.

وكان باحثون يعملون على تطوير لقاحات لفيروسات تاجية أخرى، بما في ذلك فيروس كورونا المرتبط بـ"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" (MERS)، وتمكنوا من استغلال النظام الذي كانوا يعملون عليه لإنتاج هذا اللقاح في تطوير لقاح تجريبي لكورونا بسرعة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" استفاد العلماء في أبحاثهم من البروتين "المرتفع"، الذي يظهر على هيئة نتوءات ويعطي كورونا شكله المميز؛ وفقًا لمدونة "NIH Research Matters" التابعة لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية.

أما الطريقة التي استخدمها فريق الباحثين، الذي يضم علماء من جامعة بيتسبرغ الأمريكية، لإدخال اللقاح بفعالية إلى أجسام الفئران؛ فتعتمد على "رقعة" تحتوي على إبرة مجهرية.

وتعتمد الفكرة على استخدام "رقعة" تحتوي على المئات من الإبر متناهية الصغر، التي تخترق جلد الفئران وتذوب مطلقة اللقاح.

وكانت معاهد الصحة الوطنية قد نوّهت إلى بالجهاز المناعي نشط للغاية في الجلد؛ لذا فإن توصيل اللقاحات بهذه الطريقة يمكن أن ينتج استجابة مناعية أسرع وأكثر قوة من الحقن تحت الجلد؛ وفق ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وعندما تم استخدام تلك الرقعات؛ فإن 3 لقاحات مختلفة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، حفزت إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، واستمرت مستويات الأجسام المضادة لدى الفئران في الارتفاع طوال فترة التجارب، التي امتدت 55 أسبوعًا.

وباستخدام المعرفة المكتسبة من تطوير لقاح "MERS"، أنتج الفريق لقاحًا مشابهًا باستخدام الرقعات، يستهدف البروتين المرتفع لكورونا، وقد أدى اللقاح إلى إنتاج "غزير" للأجسام المضادة في الفئران في غضون أسبوعين.

ورغم النتائج المبشرة التي تَوَصّل إليها العلماء؛ فإنهم حذّروا من أنه لم يتم تتبع الحيوانات الملقحة "لفترة كافية"؛ لتحديد ما إذا كانت الاستجابة المناعية طويلة المدى قد تحققت بشكل مماثل لما حدث في تجربة لقاح "MERS"، كما أن الفئران لم تتعرض لعدوى كورونا بعد.

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