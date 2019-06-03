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عيدية أردوغان للأتراك.. ارتفاع هائل في أسعار السلع والخدمات

وصل كيلو اللحوم إلى 42 ليرة وارتفع سعر الدجاج إلى 15 ليرة

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على معاناة الأتراك من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الطبقة الفقيرة في تركيا تضررت كثيراً من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في حين أن ما يقترب من 7 ملايين يعملون بالحد الأدنى للأجور.

وأكد تقرير نشرته "زمان" اليوم الاثنين، على أن متوسط الإنفاق على المواد الغذائية بلغ 1850 ليرة في نفس الفترة من العام الماضي في حين يبلغ حالياً 2577 ليرة ما يعنى أن تكلفة الفرد الواحد زادت بما يقترب من 727 ليرة تركية، كما سلط التقرير الضوء على الارتفاع الهائل في أسعار اللحوم هذا العام.

وذكر التقرير أن كيلو اللحوم وصل إلى 42 ليرة في حين كان سعره 31 ليرة فقط كما ارتفع سعر الدجاج من 7 ليرة إلى 15 ليرة بما يعني أن الارتفاع في الأسعار وصل إلى 100% في بعض السلع.

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عيدية أردوغان للأتراك.. ارتفاع هائل في أسعار السلع والخدمات
سبق

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على معاناة الأتراك من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الطبقة الفقيرة في تركيا تضررت كثيراً من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في حين أن ما يقترب من 7 ملايين يعملون بالحد الأدنى للأجور.

وأكد تقرير نشرته "زمان" اليوم الاثنين، على أن متوسط الإنفاق على المواد الغذائية بلغ 1850 ليرة في نفس الفترة من العام الماضي في حين يبلغ حالياً 2577 ليرة ما يعنى أن تكلفة الفرد الواحد زادت بما يقترب من 727 ليرة تركية، كما سلط التقرير الضوء على الارتفاع الهائل في أسعار اللحوم هذا العام.

وذكر التقرير أن كيلو اللحوم وصل إلى 42 ليرة في حين كان سعره 31 ليرة فقط كما ارتفع سعر الدجاج من 7 ليرة إلى 15 ليرة بما يعني أن الارتفاع في الأسعار وصل إلى 100% في بعض السلع.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
07:58 PM

عيدية أردوغان للأتراك.. ارتفاع هائل في أسعار السلع والخدمات

وصل كيلو اللحوم إلى 42 ليرة وارتفع سعر الدجاج إلى 15 ليرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على معاناة الأتراك من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الطبقة الفقيرة في تركيا تضررت كثيراً من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في حين أن ما يقترب من 7 ملايين يعملون بالحد الأدنى للأجور.

وأكد تقرير نشرته "زمان" اليوم الاثنين، على أن متوسط الإنفاق على المواد الغذائية بلغ 1850 ليرة في نفس الفترة من العام الماضي في حين يبلغ حالياً 2577 ليرة ما يعنى أن تكلفة الفرد الواحد زادت بما يقترب من 727 ليرة تركية، كما سلط التقرير الضوء على الارتفاع الهائل في أسعار اللحوم هذا العام.

وذكر التقرير أن كيلو اللحوم وصل إلى 42 ليرة في حين كان سعره 31 ليرة فقط كما ارتفع سعر الدجاج من 7 ليرة إلى 15 ليرة بما يعني أن الارتفاع في الأسعار وصل إلى 100% في بعض السلع.

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