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"الفيصل" يُكَرّم عدداً من ضباط وأفراد "مكافحة المخدرات" بمنطقة مكة

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، عدداً من ضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة؛ نظير جهودهم في ضبط عدد من قضايا المخدرات وتأمين المنافذ من دخول الممنوعات.

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثه للمكرمين يتقدمهم مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني: "باسمي ونيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير؛ نظير ما قمتم به من أعمال وإنجازات ترفع رأس كل سعودي".

من جهتهم، عبّر المُكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة على هذه اللفتة؛ مؤكدين أن هذا التكريم سيكون حافزاً لهم -بعون الله- لتقديم المزيد من الجهود وصولاً للمحافظة على الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه من آفة المخدرات وأخطارها.

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"الفيصل" يُكَرّم عدداً من ضباط وأفراد "مكافحة المخدرات" بمنطقة مكة
سبق

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، عدداً من ضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة؛ نظير جهودهم في ضبط عدد من قضايا المخدرات وتأمين المنافذ من دخول الممنوعات.

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثه للمكرمين يتقدمهم مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني: "باسمي ونيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير؛ نظير ما قمتم به من أعمال وإنجازات ترفع رأس كل سعودي".

من جهتهم، عبّر المُكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة على هذه اللفتة؛ مؤكدين أن هذا التكريم سيكون حافزاً لهم -بعون الله- لتقديم المزيد من الجهود وصولاً للمحافظة على الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه من آفة المخدرات وأخطارها.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
02:02 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
03:38 PM

"الفيصل" يُكَرّم عدداً من ضباط وأفراد "مكافحة المخدرات" بمنطقة مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، عدداً من ضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة؛ نظير جهودهم في ضبط عدد من قضايا المخدرات وتأمين المنافذ من دخول الممنوعات.

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثه للمكرمين يتقدمهم مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني: "باسمي ونيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير؛ نظير ما قمتم به من أعمال وإنجازات ترفع رأس كل سعودي".

من جهتهم، عبّر المُكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة على هذه اللفتة؛ مؤكدين أن هذا التكريم سيكون حافزاً لهم -بعون الله- لتقديم المزيد من الجهود وصولاً للمحافظة على الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه من آفة المخدرات وأخطارها.

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