اتحاد القدم ووزارة التعليم يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات تطويرية لخدمة كرة القدم

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة التعليم مذكرة تفاهم مشتركة، في عدد من المجالات التطويرية التي تخدم كرة القدم، وذلك تعزيزًا للتعاون المشترك والمستمر للاتحاد السعودي لكرة القدم مع القطاعات الحكومية التي تسهم في بناء وتطوير قدرات الشباب السعودي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

ووقع مذكرة التفاهم صباح اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس اللجنة الفنية نواف بن بندر التمياط، ووكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف بن رشيد الجابري.

وتعمل هذه المذكرة التي تشرف على تنفيذها اللجنة الفنية بالاتحاد، على تقديم الدعم في برامج التطوير لممارسي كرة القدم، وكذلك العمل على برامج تطويرية في مجالات إدارة وتسويق ونشر لعبة كرة القدم، إضافةً إلى إمكانية الاستفادة من المنشآت والمرافق الرياضية لدى الطرفين، وغيرها من مجالات التعاون المشتركة التي من شأنها العمل على تعزيز وتطوير لعبة كرة القدم في المملكة، وإبراز الموهوبين رياضيًا وإداريًا.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط أن هذه المذكرة تأتي من منطلق حرص الاتحاد السعودي على تعزيز كافة الجوانب التي تخدم كرة القدم في المملكة، والسعي لإبراز الموهوبين من كافة الفئات العمرية بمختلف المجالات مع إتاحة الفرص المناسبة لهم.