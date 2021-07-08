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مدير تعليم تبوك يتابع عمل مستودعات توزيع الكتب المدرسية بالمنطقة

حثّ الجميع على مضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل

أجرى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، رئيس لجنة الاستعداد، إبراهيم بن حسين العمري، صباح اليوم، جولة ميدانية على سير العمل في المستودعات المركزية بتعليم المنطقة، ضمن استعدادات الإدارة لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ.

واطلع المدير العام يرافقه أمين الإدارة، موسى الحربي، ومدير إدارة المستودعات المكلف، لويفي العطوي، ومشرف المقررات المدرسية، عبدالله عسيري، على سير العمل في المستودعات، وخطة توزيع الكتب المدرسية على مدارس البنين والبنات.

كما تفقد مستودع الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية ومستودع الرجيع، بهدف الاطمئنان على سير العمل بها ومتابعة آلية توزيع المقررات الدراسية والأثاث المدرسي على المدارس، استعداداً للعام الدراسي المقبل.

واستمع مدير التعليم، خلال جولته إلى شرح مفصل عن خطوات الاستلام والحفظ، وآلية التوزيع واسترجاع الفائض وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتفاعل مع المجتمع التعليمي، حاثاً الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل.

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مدير تعليم تبوك يتابع عمل مستودعات توزيع الكتب المدرسية بالمنطقة
سبق

أجرى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، رئيس لجنة الاستعداد، إبراهيم بن حسين العمري، صباح اليوم، جولة ميدانية على سير العمل في المستودعات المركزية بتعليم المنطقة، ضمن استعدادات الإدارة لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ.

واطلع المدير العام يرافقه أمين الإدارة، موسى الحربي، ومدير إدارة المستودعات المكلف، لويفي العطوي، ومشرف المقررات المدرسية، عبدالله عسيري، على سير العمل في المستودعات، وخطة توزيع الكتب المدرسية على مدارس البنين والبنات.

كما تفقد مستودع الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية ومستودع الرجيع، بهدف الاطمئنان على سير العمل بها ومتابعة آلية توزيع المقررات الدراسية والأثاث المدرسي على المدارس، استعداداً للعام الدراسي المقبل.

واستمع مدير التعليم، خلال جولته إلى شرح مفصل عن خطوات الاستلام والحفظ، وآلية التوزيع واسترجاع الفائض وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتفاعل مع المجتمع التعليمي، حاثاً الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
02:07 PM

مدير تعليم تبوك يتابع عمل مستودعات توزيع الكتب المدرسية بالمنطقة

حثّ الجميع على مضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أجرى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، رئيس لجنة الاستعداد، إبراهيم بن حسين العمري، صباح اليوم، جولة ميدانية على سير العمل في المستودعات المركزية بتعليم المنطقة، ضمن استعدادات الإدارة لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ.

واطلع المدير العام يرافقه أمين الإدارة، موسى الحربي، ومدير إدارة المستودعات المكلف، لويفي العطوي، ومشرف المقررات المدرسية، عبدالله عسيري، على سير العمل في المستودعات، وخطة توزيع الكتب المدرسية على مدارس البنين والبنات.

كما تفقد مستودع الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية ومستودع الرجيع، بهدف الاطمئنان على سير العمل بها ومتابعة آلية توزيع المقررات الدراسية والأثاث المدرسي على المدارس، استعداداً للعام الدراسي المقبل.

واستمع مدير التعليم، خلال جولته إلى شرح مفصل عن خطوات الاستلام والحفظ، وآلية التوزيع واسترجاع الفائض وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتفاعل مع المجتمع التعليمي، حاثاً الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل.

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