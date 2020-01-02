النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قذيفة "السومة" تنقل الأهلي لدور ربع نهائي كأس الملك

نقل مهاجم النادي الأهلي وهدافه التاريخي عمر السومة، فريقه لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن سجل هدف فريقه الوحيد في مرمى مستضيفه الفيحاء عند الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وكان حارس الأهلي ياسر المسيليم قد تصدّى لركلة جزاء فيحاوية عند الدقيقة 89 من قدم "روني فرنانديز".

وسيواجه الأهلي الفائز من لقاء الوحدة والرائد (الجاري حاليًّا).

كأس الملك الأهلي الفيحاء

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قذيفة "السومة" تنقل الأهلي لدور ربع نهائي كأس الملك
سبق

نقل مهاجم النادي الأهلي وهدافه التاريخي عمر السومة، فريقه لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن سجل هدف فريقه الوحيد في مرمى مستضيفه الفيحاء عند الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وكان حارس الأهلي ياسر المسيليم قد تصدّى لركلة جزاء فيحاوية عند الدقيقة 89 من قدم "روني فرنانديز".

وسيواجه الأهلي الفائز من لقاء الوحدة والرائد (الجاري حاليًّا).

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
08:24 PM

قذيفة "السومة" تنقل الأهلي لدور ربع نهائي كأس الملك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
16
10,722

نقل مهاجم النادي الأهلي وهدافه التاريخي عمر السومة، فريقه لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن سجل هدف فريقه الوحيد في مرمى مستضيفه الفيحاء عند الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وكان حارس الأهلي ياسر المسيليم قد تصدّى لركلة جزاء فيحاوية عند الدقيقة 89 من قدم "روني فرنانديز".

وسيواجه الأهلي الفائز من لقاء الوحدة والرائد (الجاري حاليًّا).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة