قذيفة "السومة" تنقل الأهلي لدور ربع نهائي كأس الملك

نقل مهاجم النادي الأهلي وهدافه التاريخي عمر السومة، فريقه لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن سجل هدف فريقه الوحيد في مرمى مستضيفه الفيحاء عند الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وكان حارس الأهلي ياسر المسيليم قد تصدّى لركلة جزاء فيحاوية عند الدقيقة 89 من قدم "روني فرنانديز".

وسيواجه الأهلي الفائز من لقاء الوحدة والرائد (الجاري حاليًّا).