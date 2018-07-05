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"العامودي" يعتمد الهيكل التشغيلي لـ"النقل" للمرحلة الانتقالية

الوزير كلّف 41 قيادياً بمختلف المناصب والمهام الإدارية

اعتمد وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، الهيكل التشغيلي للمرحلة الانتقالية للوزارة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتعيين المهندس بدر بن عبد الله الدلامي نائبًا للوزير لشؤون الطرق، وعبد الهادي بن أحمد المنصوري مساعدًا للوزير.

وقرر وزير النقل تكليف 41 قيادياً بمختلف المناصب والمهام الإدارية في الوزارة.

ودخل الهيكل التشغيلي للمرحلة الانتقالية حيز التنفيذ بما يُمكّن نائب الوزير لشؤون الطرق ومساعد الوزير من كافة الصلاحيات والمسؤوليات الكاملة لكل الأنشطة ذات الصلة.

يأتي ذلك من أجل تحقيق الكفاءة والفاعلية في ممارسة جهاز الوزارة لمهامه واختصاصاته على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات للمستفيدين وصولا إلى اهداف التنمية المستدامة للقطاع.

وقال "العامودي": وزارة النقل تمر الآن بمرحلة مهمة من مسيرتها التطويرية، ونعمل على مسارين متوازيين، فعلى المدى الطويل، ستقدم الوزارة خطة استراتيجية لإدخال إصلاحات جذرية على مهامها وأعمالها وأسلوبها التشغيلي بما يتوافق مع المستجدات الحديثة في أنماط الإدارة وأساليب العمل، فيما ستعمل الوزارة على كل من المدى القصير والمتوسط على رفع الأداء في كافة القطاعات عن طريق زيادة الإنتاجية ورفع مستويات جودة تنفيذ مشاريع الطرق على مدى حياة الطريق وتطبيق معايير الأداء وكفاءة الإنفاق التشغيلي والرأس مالي.

وحث منسوبي الوزارة على مضاعفة الجهود المهنية والمبادرات الإبداعية لترجمة هذا الحراك إلى واقع ملموس تماشيا مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر بتحقيق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية الاحتياجات باستخدام جميع الأدوات والوسائل الممكنة لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدًا حرص الوزارة على استثمار الكفاءات الوطنية المتميزة.

وثمّن وزير النقل ما يبذله منسوبو الوزارة من جهود متواصلة وتفانٍ تجاه الوطن من خلال أداء مهامهم في هذا القطاع الحيوي، معتبراً أنهم من أهم الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في أداء مهامها وتحقيق أهدافها.

وأضاف: الحراك الذي تعيشه الوزارة لن يحقق غايته المنشودة إلا بمشاركتهم وتفاعلهم وتعاونهم تجاه الخطوات القادمة لتعزيز وتطوير مشاريع الطرق وخدمات الصيانة وتوفير أفضل وسائل السلامة.

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"العامودي" يعتمد الهيكل التشغيلي لـ"النقل" للمرحلة الانتقالية
سبق

اعتمد وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، الهيكل التشغيلي للمرحلة الانتقالية للوزارة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتعيين المهندس بدر بن عبد الله الدلامي نائبًا للوزير لشؤون الطرق، وعبد الهادي بن أحمد المنصوري مساعدًا للوزير.

وقرر وزير النقل تكليف 41 قيادياً بمختلف المناصب والمهام الإدارية في الوزارة.

ودخل الهيكل التشغيلي للمرحلة الانتقالية حيز التنفيذ بما يُمكّن نائب الوزير لشؤون الطرق ومساعد الوزير من كافة الصلاحيات والمسؤوليات الكاملة لكل الأنشطة ذات الصلة.

يأتي ذلك من أجل تحقيق الكفاءة والفاعلية في ممارسة جهاز الوزارة لمهامه واختصاصاته على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات للمستفيدين وصولا إلى اهداف التنمية المستدامة للقطاع.

وقال "العامودي": وزارة النقل تمر الآن بمرحلة مهمة من مسيرتها التطويرية، ونعمل على مسارين متوازيين، فعلى المدى الطويل، ستقدم الوزارة خطة استراتيجية لإدخال إصلاحات جذرية على مهامها وأعمالها وأسلوبها التشغيلي بما يتوافق مع المستجدات الحديثة في أنماط الإدارة وأساليب العمل، فيما ستعمل الوزارة على كل من المدى القصير والمتوسط على رفع الأداء في كافة القطاعات عن طريق زيادة الإنتاجية ورفع مستويات جودة تنفيذ مشاريع الطرق على مدى حياة الطريق وتطبيق معايير الأداء وكفاءة الإنفاق التشغيلي والرأس مالي.

وحث منسوبي الوزارة على مضاعفة الجهود المهنية والمبادرات الإبداعية لترجمة هذا الحراك إلى واقع ملموس تماشيا مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر بتحقيق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية الاحتياجات باستخدام جميع الأدوات والوسائل الممكنة لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدًا حرص الوزارة على استثمار الكفاءات الوطنية المتميزة.

وثمّن وزير النقل ما يبذله منسوبو الوزارة من جهود متواصلة وتفانٍ تجاه الوطن من خلال أداء مهامهم في هذا القطاع الحيوي، معتبراً أنهم من أهم الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في أداء مهامها وتحقيق أهدافها.

وأضاف: الحراك الذي تعيشه الوزارة لن يحقق غايته المنشودة إلا بمشاركتهم وتفاعلهم وتعاونهم تجاه الخطوات القادمة لتعزيز وتطوير مشاريع الطرق وخدمات الصيانة وتوفير أفضل وسائل السلامة.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
02:35 PM

"العامودي" يعتمد الهيكل التشغيلي لـ"النقل" للمرحلة الانتقالية

الوزير كلّف 41 قيادياً بمختلف المناصب والمهام الإدارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، الهيكل التشغيلي للمرحلة الانتقالية للوزارة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتعيين المهندس بدر بن عبد الله الدلامي نائبًا للوزير لشؤون الطرق، وعبد الهادي بن أحمد المنصوري مساعدًا للوزير.

وقرر وزير النقل تكليف 41 قيادياً بمختلف المناصب والمهام الإدارية في الوزارة.

ودخل الهيكل التشغيلي للمرحلة الانتقالية حيز التنفيذ بما يُمكّن نائب الوزير لشؤون الطرق ومساعد الوزير من كافة الصلاحيات والمسؤوليات الكاملة لكل الأنشطة ذات الصلة.

يأتي ذلك من أجل تحقيق الكفاءة والفاعلية في ممارسة جهاز الوزارة لمهامه واختصاصاته على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات للمستفيدين وصولا إلى اهداف التنمية المستدامة للقطاع.

وقال "العامودي": وزارة النقل تمر الآن بمرحلة مهمة من مسيرتها التطويرية، ونعمل على مسارين متوازيين، فعلى المدى الطويل، ستقدم الوزارة خطة استراتيجية لإدخال إصلاحات جذرية على مهامها وأعمالها وأسلوبها التشغيلي بما يتوافق مع المستجدات الحديثة في أنماط الإدارة وأساليب العمل، فيما ستعمل الوزارة على كل من المدى القصير والمتوسط على رفع الأداء في كافة القطاعات عن طريق زيادة الإنتاجية ورفع مستويات جودة تنفيذ مشاريع الطرق على مدى حياة الطريق وتطبيق معايير الأداء وكفاءة الإنفاق التشغيلي والرأس مالي.

وحث منسوبي الوزارة على مضاعفة الجهود المهنية والمبادرات الإبداعية لترجمة هذا الحراك إلى واقع ملموس تماشيا مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر بتحقيق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية الاحتياجات باستخدام جميع الأدوات والوسائل الممكنة لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدًا حرص الوزارة على استثمار الكفاءات الوطنية المتميزة.

وثمّن وزير النقل ما يبذله منسوبو الوزارة من جهود متواصلة وتفانٍ تجاه الوطن من خلال أداء مهامهم في هذا القطاع الحيوي، معتبراً أنهم من أهم الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في أداء مهامها وتحقيق أهدافها.

وأضاف: الحراك الذي تعيشه الوزارة لن يحقق غايته المنشودة إلا بمشاركتهم وتفاعلهم وتعاونهم تجاه الخطوات القادمة لتعزيز وتطوير مشاريع الطرق وخدمات الصيانة وتوفير أفضل وسائل السلامة.

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