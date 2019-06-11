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بعد مماطلات كثيرة.. إيران توافق على إرسال "صندوقي الأوكرانية الأسودين" إلى باريس

أسقطتها طهران في يناير الماضي بصاروخ أرض جو مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً

أبلغت إيران وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة، أنها سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها، إلى باريس لتحليلهما، بمجرد موافقة الدول المشاركة في التحقيق.

والدول الأخرى المعنية بالتحقيق هي أوكرانيا وكندا والولايات المتحدة، وكانت كندا قد ضغطت في السابق على إيران؛ لإرسال الصندوقين إلى فرنسا لتحليلهما، فيما رفضت طهران ذلك.

وأسقطت إيران طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية في الثامن من يناير الماضي قرب طهران بصاروخ أرض جو، مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً، من بينهم 55 مواطناً كندياً و30 مقيماً دائماً في كندا.

وفي مارس الماضي، أبلغت إيران وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة أنها سترسل الصندوقين إلى أوكرانيا، لكن ممثلاً لإيران قال، الأربعاء، في اجتماع عبر الإنترنت لمجلس الوكالة، إن طهران سترسل الصندوقين اللذين تضررا بشدة إلى مكتب التحقيق الفرنسي في الحوادث الجوية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": "قالت إيران إنها سترسلهما إلى باريس قريباً بشرط موافقة الدول المشاركة في التحقيق"، فيما رفضت متحدثة باسم وزير النقل الكندي مارك غارنو التعليق على مناقشة إرسال الصندوقين لباريس.


وقالت: "إيران قطعت تعهداً في مارس. أظهروا استعداداً لنقل الصندوقين الأسودين، لكننا نريد أن نرى تحركاً ملموساً من جانبهم".

إيران الأمم المتحدة الطائرو الأوكرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد مماطلات كثيرة.. إيران توافق على إرسال "صندوقي الأوكرانية الأسودين" إلى باريس
سبق

أبلغت إيران وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة، أنها سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها، إلى باريس لتحليلهما، بمجرد موافقة الدول المشاركة في التحقيق.

والدول الأخرى المعنية بالتحقيق هي أوكرانيا وكندا والولايات المتحدة، وكانت كندا قد ضغطت في السابق على إيران؛ لإرسال الصندوقين إلى فرنسا لتحليلهما، فيما رفضت طهران ذلك.

وأسقطت إيران طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية في الثامن من يناير الماضي قرب طهران بصاروخ أرض جو، مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً، من بينهم 55 مواطناً كندياً و30 مقيماً دائماً في كندا.

وفي مارس الماضي، أبلغت إيران وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة أنها سترسل الصندوقين إلى أوكرانيا، لكن ممثلاً لإيران قال، الأربعاء، في اجتماع عبر الإنترنت لمجلس الوكالة، إن طهران سترسل الصندوقين اللذين تضررا بشدة إلى مكتب التحقيق الفرنسي في الحوادث الجوية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": "قالت إيران إنها سترسلهما إلى باريس قريباً بشرط موافقة الدول المشاركة في التحقيق"، فيما رفضت متحدثة باسم وزير النقل الكندي مارك غارنو التعليق على مناقشة إرسال الصندوقين لباريس.


وقالت: "إيران قطعت تعهداً في مارس. أظهروا استعداداً لنقل الصندوقين الأسودين، لكننا نريد أن نرى تحركاً ملموساً من جانبهم".

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:07 PM

بعد مماطلات كثيرة.. إيران توافق على إرسال "صندوقي الأوكرانية الأسودين" إلى باريس

أسقطتها طهران في يناير الماضي بصاروخ أرض جو مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبلغت إيران وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة، أنها سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها، إلى باريس لتحليلهما، بمجرد موافقة الدول المشاركة في التحقيق.

والدول الأخرى المعنية بالتحقيق هي أوكرانيا وكندا والولايات المتحدة، وكانت كندا قد ضغطت في السابق على إيران؛ لإرسال الصندوقين إلى فرنسا لتحليلهما، فيما رفضت طهران ذلك.

وأسقطت إيران طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية في الثامن من يناير الماضي قرب طهران بصاروخ أرض جو، مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً، من بينهم 55 مواطناً كندياً و30 مقيماً دائماً في كندا.

وفي مارس الماضي، أبلغت إيران وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة أنها سترسل الصندوقين إلى أوكرانيا، لكن ممثلاً لإيران قال، الأربعاء، في اجتماع عبر الإنترنت لمجلس الوكالة، إن طهران سترسل الصندوقين اللذين تضررا بشدة إلى مكتب التحقيق الفرنسي في الحوادث الجوية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": "قالت إيران إنها سترسلهما إلى باريس قريباً بشرط موافقة الدول المشاركة في التحقيق"، فيما رفضت متحدثة باسم وزير النقل الكندي مارك غارنو التعليق على مناقشة إرسال الصندوقين لباريس.


وقالت: "إيران قطعت تعهداً في مارس. أظهروا استعداداً لنقل الصندوقين الأسودين، لكننا نريد أن نرى تحركاً ملموساً من جانبهم".

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