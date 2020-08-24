"إعمار اليمن" يدفع لتسريع وتيرة مشاريعه التنموية في عدن

خلال لقاء استعرض سير تنفيذها والتحديات التي تواجهها

عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لقاءً مع ممثلي الشركات المنفذة لمشاريع البرنامج في العاصمة المؤقتة عدن؛ بهدف تسريع وتيرة الأعمال بمشاريع البرنامج التنموية في محافظة عدن.

وحضر اللقاء وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، ومديرو عموم المرافق الخدمية الأساسية، وفريق من البرنامج برئاسة مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد عواجي مدخلي.

وناقش المشاركون في اللقاء كل التحديات أمام تنفيذ مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمختلف القطاعات، وتطرق اللقاء إلى كافة مهام وأعمال الجهات المشاركة في تنفيذ المشاريع، واستعرض اللقاء سير تنفيذ مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأكد "مدخلي" حرص البرنامج على سرعة تنفيذ المشاريع الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين في العاصمة عدن وتساهم في تخفيف معاناتهم لا سيما في قطاع الطرق والتي تزيد تكلفتها عن تسعة ملايين دولار.

وذكر أن البرنامج يستكمل أعمال التأهيل في مستشفى عدن العام؛ مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح مشاريع تم إنجازها أو تدشين العمل في مشاريع جديدة تلامس احتياجات وتطلعات سكان العاصمة عدن التي تحظى بالأولوية ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في كافة أنحاء اليمن الشقيق.

وشدد "مدخلي" على أهمية مثل هذه اللقاءات للتوصل إلى آلية عمل تسرع من تنفيذ المشاريع المعتمدة.

من جهته، أعرب وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي، خلال اللقاء، عن شكره وقيادة السلطة المحلية بعدن ممثلة في أحمد حامد لملس محافظ المحافظة لشعب وقيادة المملكة.

ونوّه بالدور الذي يبذله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمتابعة مستمرة من المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر؛ مثمنًا جهود فريق البرنامج في عدن ودعمهم اللا محدود لليمن عامة ولمدينة عدن بوجه خاص.

وأكد نجاح اللقاء في الخروج برؤى موحدة لتجاوز العوائق أمام سرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية وفي مقدمتها الطرق والصحة والمياه والكهرباء والنظافة والتربية وغيرها.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن على مشاريع تنموية متعددة بقطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والنقل والنظافة والإصحاح البيئي.

وتتضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام، وبناء وتجهيز مركز أمراض القلب، ومشروع تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي، ومشروع تأهيل ميناء عدن، ومشاريع تعبيد طرقات عدن، ومشروع تأهيل وتوسعة حقل المناصرة للمياه، ومشروع توزيع صهاريج نقل المياه الصالحة للشرب.

وقد استفادت محافظة عدن من منحة المشتقات النفطية، ومشروع صيانة محطات توليد الكهرباء، ومشروع إنارة الشوارع الرئيسية، ومشروع إنشاء أربع مدارس نموذجية، ومشروع النقل الجامعي في جامعة عدن، ومشروع دعم جامعة عدن بالبيوت المحمية الزراعية لغرض الأبحاث الزراعية، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير مطابع الكتب المدرسية.

وعمل البرنامج على تنفيذ حملة "عدن أجمل" للنظافة والإصحاح البيئي وحملة رش المبيدات والتعقيم.