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بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة التمهيدية لـ"مهرجان ولي العهد للهجن 3"

يستمر حتى يوم الجمعة 26 ذي الحجة 1442هـ

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، عن فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في المرحلة التمهيدية للنسخة الثالثة من المهرجان، اليوم الاثنين في تمام الساعة 6:00 مساءً، وحتى يوم الجمعة 26 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 6 أغسطس 2021م، الساعة 11:00 مساءً، من خلال الموقع الإلكتروني http://scrf.sa/login.

وكانت اللجنة أعلنت الأسبوع الماضي عن تفاصيل مجموع جوائز المهرجان، والتي تبلغ 53 مليون ريال، من خلال مرحلتين من السباق، بمجموع 532 شوطًا، إذ تبدأ بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات العمرية، تشمل 320 شوطًا، فيما خصصت ثمانية أشواط للماراثون، و204 أشواط للمرحلة النهائية من المهرجان، بالإضافة إلى تخصيص مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد للنقاط.

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بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة التمهيدية لـ"مهرجان ولي العهد للهجن 3"
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، عن فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في المرحلة التمهيدية للنسخة الثالثة من المهرجان، اليوم الاثنين في تمام الساعة 6:00 مساءً، وحتى يوم الجمعة 26 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 6 أغسطس 2021م، الساعة 11:00 مساءً، من خلال الموقع الإلكتروني http://scrf.sa/login.

وكانت اللجنة أعلنت الأسبوع الماضي عن تفاصيل مجموع جوائز المهرجان، والتي تبلغ 53 مليون ريال، من خلال مرحلتين من السباق، بمجموع 532 شوطًا، إذ تبدأ بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات العمرية، تشمل 320 شوطًا، فيما خصصت ثمانية أشواط للماراثون، و204 أشواط للمرحلة النهائية من المهرجان، بالإضافة إلى تخصيص مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد للنقاط.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
06:33 PM

بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة التمهيدية لـ"مهرجان ولي العهد للهجن 3"

يستمر حتى يوم الجمعة 26 ذي الحجة 1442هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، عن فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في المرحلة التمهيدية للنسخة الثالثة من المهرجان، اليوم الاثنين في تمام الساعة 6:00 مساءً، وحتى يوم الجمعة 26 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 6 أغسطس 2021م، الساعة 11:00 مساءً، من خلال الموقع الإلكتروني http://scrf.sa/login.

وكانت اللجنة أعلنت الأسبوع الماضي عن تفاصيل مجموع جوائز المهرجان، والتي تبلغ 53 مليون ريال، من خلال مرحلتين من السباق، بمجموع 532 شوطًا، إذ تبدأ بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات العمرية، تشمل 320 شوطًا، فيما خصصت ثمانية أشواط للماراثون، و204 أشواط للمرحلة النهائية من المهرجان، بالإضافة إلى تخصيص مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد للنقاط.

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