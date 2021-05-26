مدير مرور جدة يقلّد الرحيلي رتبة عميد

قلّد مدير مرور محافظة جدة العميد سلمان الجميعي العقيد ياسر رويعي الرحيلي مدير قسم المحاكم المرورية بالمحكمة العامة بجدة رتبة عميد عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
وأكد الرحيلي أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد.
قلّد مدير مرور محافظة جدة العميد سلمان الجميعي العقيد ياسر رويعي الرحيلي مدير قسم المحاكم المرورية بالمحكمة العامة بجدة رتبة عميد عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
وأكد الرحيلي أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد.
قلّد مدير مرور محافظة جدة العميد سلمان الجميعي العقيد ياسر رويعي الرحيلي مدير قسم المحاكم المرورية بالمحكمة العامة بجدة رتبة عميد عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
وأكد الرحيلي أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد.
قلّد مدير مرور محافظة جدة العميد سلمان الجميعي العقيد ياسر رويعي الرحيلي مدير قسم المحاكم المرورية بالمحكمة العامة بجدة رتبة عميد عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
وأكد الرحيلي أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد.