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شاهد.. مناطق سعودية تتلألأ في ممر ليلي مداري بتوقيع "ناسا"

لقطتان يظهر فيهما ساحل البحر الأحمر بالمملكة.. أضواء وضَوَاحٍ

نشرت وكالة ناسا للفضاء، صورًا لمناطق السعودية وظهرت تلك المناطق الساحلية تتلألأ ليلًا في مشاهد جذابة.

وظهر ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية في تلك الصور وأضواء منطقة جازان وجزر فرسان ومناطق عدة بالمملكة وضواحيها على الساحل؛ حيث التقطت تلك الصور من محطة الفضاء الدولية خلال ممر ليلي مداري.

وكالة ناسا للفضاء المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مناطق سعودية تتلألأ في ممر ليلي مداري بتوقيع "ناسا"
سبق

نشرت وكالة ناسا للفضاء، صورًا لمناطق السعودية وظهرت تلك المناطق الساحلية تتلألأ ليلًا في مشاهد جذابة.

وظهر ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية في تلك الصور وأضواء منطقة جازان وجزر فرسان ومناطق عدة بالمملكة وضواحيها على الساحل؛ حيث التقطت تلك الصور من محطة الفضاء الدولية خلال ممر ليلي مداري.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:46 AM

شاهد.. مناطق سعودية تتلألأ في ممر ليلي مداري بتوقيع "ناسا"

لقطتان يظهر فيهما ساحل البحر الأحمر بالمملكة.. أضواء وضَوَاحٍ

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محمد المواسي - جازان
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7,117

نشرت وكالة ناسا للفضاء، صورًا لمناطق السعودية وظهرت تلك المناطق الساحلية تتلألأ ليلًا في مشاهد جذابة.

وظهر ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية في تلك الصور وأضواء منطقة جازان وجزر فرسان ومناطق عدة بالمملكة وضواحيها على الساحل؛ حيث التقطت تلك الصور من محطة الفضاء الدولية خلال ممر ليلي مداري.

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