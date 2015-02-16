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تفاصيل جديدة حول وفاة سعودي متأثراً بهجوم كلبَيْن بأمريكا.. الجيران: هذا  كل ما حدث

صاحبة الكلبَيْن: لا أنام بسبب ما حدث لجاري أنا حزينة جداً عليه "كان رجل حسن الأخلاق"

كشفت قناة ABC News نيوز الأمريكية تفاصيل حول وفاة مواطن سعودي يبلغ من العمر 56 عاماً متأثراً بجراحه الأسبوع الماضي بعد أن هاجمه كلبان في مقاطعة دونا آنا، نيو مكسيكو.

وأوضحت القناة، بحسب تقرير الحالة الصادر عن مكتب أمين المحافظة، أن المواطن السعودي "سعد العنزي"؛ تعرّض للاعتداء من قِبل الكلبَيْن أثناء وقوفه خارج منزله.

وبحسب أحد ضباط الشرطة الذين حضروا إلى مكان الحادث، قال إن العنزي أُصيب "بعدة جروح عميقة في ساقيه"، وإن ملابسه كانت ملطخة بالدماء.

ونقلت القناة عن صوفي كلارك؛ التي تعيش على الجانب الآخر من الشارع، قولها إنها سمعت كلاباً تنبح، وقالت إنها وزوجها شاهدا "العنزي" على الأرض أمام منزله يتعرّض لهجومٍ من قِبل اثنين من كلاب حراسة من نوع الراعي الألماني.

وقال أحد الجيران للشرطة إنه ذهب لمساعدة العنزي، الذي بدا أنه كان يحارب هجوم كلب، وتراجع إلى منزله وصرخ طلباً للمساعدة.

وأضاف رودي؛ أنه تمكّن من إنقاذ العنزي بضرب أحد الكلاب على رأسه بعكازه وتمكن من تأمين الكلاب على الجانب الآخر من البوابة، فيما اتصلت زوجته برقم النجدة 911.

وذكر التقرير أنه عند وصول المسعفين إلى مكان الحادث أجروا على الفور إنعاشاً للقلب والرئة للعنزي، ثم نُقل إلى مركز ماونتن فيو الإقليمي الطبي.

وقالت فرح العنزي؛ ابنة الضحية، للشرطة إنها كانت في المنزل عندما هاجمت الكلاب والدها.

وأشار الدكتور بنجامين ويلسون؛ إلى أن العنزي تُوفي نتيجة فقدانه كمية كبيرة من الدم جرّاء الهجوم.

ووفق التقرير قالت "ماريا كيلي"؛ صاحبة الكلبَيْن، لوسائل إعلام محلية، إنها كانت خارج المنزل وقت الهجوم، وإنها منذ ذلك الوقت لم تنم وهي في حالة نفسية بسبب ما حدث، وهي حزينة جداً على ما حدث لجارها العنزي، ووصفته بأنه رجل حسن الأخلاق، ولم تتوقع حدوث ذلك؛ لأن كلبيها كانا داخل جدران المنزل ومقيدين.

وكان قد قال شقيق المتوفى سعود العنزي، إن أخاه مقيمٌ في نيومكسيكو، وأب لولدين وبنت، موضحاً أن الحادث وقع وسط الشارع أمام منزله عندما كان يتمشى، حيث هجم عليه كلبان من فصيلة الراعي الألماني، فجأة، من منزل جارته الأمريكية، رغم أن علاقته طيبة مع كل جيرانه، ويحظى باحترام وتقدير الجميع.

وأضاف: عندما هاجمه الكلبان وهو في الشارع، نزف بشدة بسبب تمزق بالفخذ، بحسب رواية أحد الشهود من جيرانه، الذي قام وضرب أحد الكلبين بعكازه وأبعدهما عنه.

وأردف "العنزي"، وفق "العربية": تم نقله للمستشفى وتُوفي هناك بسبب النزيف، وتمّ أخذ تصوير الكاميرات من على منزل الضحية، وكذلك اللابتوب عن طريق الشرطة الأمريكية، ولا أعلم تطورات القضية.

وطالب شقيق الضحية السفارة السعودية في أمريكا بالاطلاع على تفاصيل القضية كافة والتحقيقات وتعيين محام، حتى لا تضيع حقوق المتوفى.

يُذكر أن هذه السلالة من الكلاب "الراعي الألماني" هي سلالة تأخذ اسمها من بلدها الأصلي "ألمانيا" وعضتها قوية تبلغ قوتها 107.95 كيلو جرام (238 باوند، وفقاً لقناة ناشيونال جيوغرافيك).

أمريكا وفاة مواطن سعودي كلاب حراسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاصيل جديدة حول وفاة سعودي متأثراً بهجوم كلبَيْن بأمريكا.. الجيران: هذا  كل ما حدث
سبق

كشفت قناة ABC News نيوز الأمريكية تفاصيل حول وفاة مواطن سعودي يبلغ من العمر 56 عاماً متأثراً بجراحه الأسبوع الماضي بعد أن هاجمه كلبان في مقاطعة دونا آنا، نيو مكسيكو.

وأوضحت القناة، بحسب تقرير الحالة الصادر عن مكتب أمين المحافظة، أن المواطن السعودي "سعد العنزي"؛ تعرّض للاعتداء من قِبل الكلبَيْن أثناء وقوفه خارج منزله.

وبحسب أحد ضباط الشرطة الذين حضروا إلى مكان الحادث، قال إن العنزي أُصيب "بعدة جروح عميقة في ساقيه"، وإن ملابسه كانت ملطخة بالدماء.

ونقلت القناة عن صوفي كلارك؛ التي تعيش على الجانب الآخر من الشارع، قولها إنها سمعت كلاباً تنبح، وقالت إنها وزوجها شاهدا "العنزي" على الأرض أمام منزله يتعرّض لهجومٍ من قِبل اثنين من كلاب حراسة من نوع الراعي الألماني.

وقال أحد الجيران للشرطة إنه ذهب لمساعدة العنزي، الذي بدا أنه كان يحارب هجوم كلب، وتراجع إلى منزله وصرخ طلباً للمساعدة.

وأضاف رودي؛ أنه تمكّن من إنقاذ العنزي بضرب أحد الكلاب على رأسه بعكازه وتمكن من تأمين الكلاب على الجانب الآخر من البوابة، فيما اتصلت زوجته برقم النجدة 911.

وذكر التقرير أنه عند وصول المسعفين إلى مكان الحادث أجروا على الفور إنعاشاً للقلب والرئة للعنزي، ثم نُقل إلى مركز ماونتن فيو الإقليمي الطبي.

وقالت فرح العنزي؛ ابنة الضحية، للشرطة إنها كانت في المنزل عندما هاجمت الكلاب والدها.

وأشار الدكتور بنجامين ويلسون؛ إلى أن العنزي تُوفي نتيجة فقدانه كمية كبيرة من الدم جرّاء الهجوم.

ووفق التقرير قالت "ماريا كيلي"؛ صاحبة الكلبَيْن، لوسائل إعلام محلية، إنها كانت خارج المنزل وقت الهجوم، وإنها منذ ذلك الوقت لم تنم وهي في حالة نفسية بسبب ما حدث، وهي حزينة جداً على ما حدث لجارها العنزي، ووصفته بأنه رجل حسن الأخلاق، ولم تتوقع حدوث ذلك؛ لأن كلبيها كانا داخل جدران المنزل ومقيدين.

وكان قد قال شقيق المتوفى سعود العنزي، إن أخاه مقيمٌ في نيومكسيكو، وأب لولدين وبنت، موضحاً أن الحادث وقع وسط الشارع أمام منزله عندما كان يتمشى، حيث هجم عليه كلبان من فصيلة الراعي الألماني، فجأة، من منزل جارته الأمريكية، رغم أن علاقته طيبة مع كل جيرانه، ويحظى باحترام وتقدير الجميع.

وأضاف: عندما هاجمه الكلبان وهو في الشارع، نزف بشدة بسبب تمزق بالفخذ، بحسب رواية أحد الشهود من جيرانه، الذي قام وضرب أحد الكلبين بعكازه وأبعدهما عنه.

وأردف "العنزي"، وفق "العربية": تم نقله للمستشفى وتُوفي هناك بسبب النزيف، وتمّ أخذ تصوير الكاميرات من على منزل الضحية، وكذلك اللابتوب عن طريق الشرطة الأمريكية، ولا أعلم تطورات القضية.

وطالب شقيق الضحية السفارة السعودية في أمريكا بالاطلاع على تفاصيل القضية كافة والتحقيقات وتعيين محام، حتى لا تضيع حقوق المتوفى.

يُذكر أن هذه السلالة من الكلاب "الراعي الألماني" هي سلالة تأخذ اسمها من بلدها الأصلي "ألمانيا" وعضتها قوية تبلغ قوتها 107.95 كيلو جرام (238 باوند، وفقاً لقناة ناشيونال جيوغرافيك).

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
01:10 PM

تفاصيل جديدة حول وفاة سعودي متأثراً بهجوم كلبَيْن بأمريكا.. الجيران: هذا  كل ما حدث

صاحبة الكلبَيْن: لا أنام بسبب ما حدث لجاري أنا حزينة جداً عليه "كان رجل حسن الأخلاق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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29,071

كشفت قناة ABC News نيوز الأمريكية تفاصيل حول وفاة مواطن سعودي يبلغ من العمر 56 عاماً متأثراً بجراحه الأسبوع الماضي بعد أن هاجمه كلبان في مقاطعة دونا آنا، نيو مكسيكو.

وأوضحت القناة، بحسب تقرير الحالة الصادر عن مكتب أمين المحافظة، أن المواطن السعودي "سعد العنزي"؛ تعرّض للاعتداء من قِبل الكلبَيْن أثناء وقوفه خارج منزله.

وبحسب أحد ضباط الشرطة الذين حضروا إلى مكان الحادث، قال إن العنزي أُصيب "بعدة جروح عميقة في ساقيه"، وإن ملابسه كانت ملطخة بالدماء.

ونقلت القناة عن صوفي كلارك؛ التي تعيش على الجانب الآخر من الشارع، قولها إنها سمعت كلاباً تنبح، وقالت إنها وزوجها شاهدا "العنزي" على الأرض أمام منزله يتعرّض لهجومٍ من قِبل اثنين من كلاب حراسة من نوع الراعي الألماني.

وقال أحد الجيران للشرطة إنه ذهب لمساعدة العنزي، الذي بدا أنه كان يحارب هجوم كلب، وتراجع إلى منزله وصرخ طلباً للمساعدة.

وأضاف رودي؛ أنه تمكّن من إنقاذ العنزي بضرب أحد الكلاب على رأسه بعكازه وتمكن من تأمين الكلاب على الجانب الآخر من البوابة، فيما اتصلت زوجته برقم النجدة 911.

وذكر التقرير أنه عند وصول المسعفين إلى مكان الحادث أجروا على الفور إنعاشاً للقلب والرئة للعنزي، ثم نُقل إلى مركز ماونتن فيو الإقليمي الطبي.

وقالت فرح العنزي؛ ابنة الضحية، للشرطة إنها كانت في المنزل عندما هاجمت الكلاب والدها.

وأشار الدكتور بنجامين ويلسون؛ إلى أن العنزي تُوفي نتيجة فقدانه كمية كبيرة من الدم جرّاء الهجوم.

ووفق التقرير قالت "ماريا كيلي"؛ صاحبة الكلبَيْن، لوسائل إعلام محلية، إنها كانت خارج المنزل وقت الهجوم، وإنها منذ ذلك الوقت لم تنم وهي في حالة نفسية بسبب ما حدث، وهي حزينة جداً على ما حدث لجارها العنزي، ووصفته بأنه رجل حسن الأخلاق، ولم تتوقع حدوث ذلك؛ لأن كلبيها كانا داخل جدران المنزل ومقيدين.

وكان قد قال شقيق المتوفى سعود العنزي، إن أخاه مقيمٌ في نيومكسيكو، وأب لولدين وبنت، موضحاً أن الحادث وقع وسط الشارع أمام منزله عندما كان يتمشى، حيث هجم عليه كلبان من فصيلة الراعي الألماني، فجأة، من منزل جارته الأمريكية، رغم أن علاقته طيبة مع كل جيرانه، ويحظى باحترام وتقدير الجميع.

وأضاف: عندما هاجمه الكلبان وهو في الشارع، نزف بشدة بسبب تمزق بالفخذ، بحسب رواية أحد الشهود من جيرانه، الذي قام وضرب أحد الكلبين بعكازه وأبعدهما عنه.

وأردف "العنزي"، وفق "العربية": تم نقله للمستشفى وتُوفي هناك بسبب النزيف، وتمّ أخذ تصوير الكاميرات من على منزل الضحية، وكذلك اللابتوب عن طريق الشرطة الأمريكية، ولا أعلم تطورات القضية.

وطالب شقيق الضحية السفارة السعودية في أمريكا بالاطلاع على تفاصيل القضية كافة والتحقيقات وتعيين محام، حتى لا تضيع حقوق المتوفى.

يُذكر أن هذه السلالة من الكلاب "الراعي الألماني" هي سلالة تأخذ اسمها من بلدها الأصلي "ألمانيا" وعضتها قوية تبلغ قوتها 107.95 كيلو جرام (238 باوند، وفقاً لقناة ناشيونال جيوغرافيك).

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