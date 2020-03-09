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كوريا الجنوبية تعلن 69 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، تسجيل كوريا الجنوبية 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382 حالة.

تأتي الأعداد الجديدة بعد يوم واحد من إبداء بعض المسؤولين أملاً مشوباً بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ بعد تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام يوم الأحد.

فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية

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كوريا الجنوبية تعلن 69 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، تسجيل كوريا الجنوبية 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382 حالة.

تأتي الأعداد الجديدة بعد يوم واحد من إبداء بعض المسؤولين أملاً مشوباً بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ بعد تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام يوم الأحد.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:20 AM

كوريا الجنوبية تعلن 69 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، تسجيل كوريا الجنوبية 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382 حالة.

تأتي الأعداد الجديدة بعد يوم واحد من إبداء بعض المسؤولين أملاً مشوباً بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ بعد تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام يوم الأحد.

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