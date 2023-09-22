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"الحمزي": "مرور جدة" يشن حملات مكثفة على المخالفين للأنظمة

بينها عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوّال أثناء القيادة وإخفاء اللوحة وطمسها

وجّه مدير مرور محافظة جدة، العميد سلمان الجميعي، بحملات مكثفة لضبط المخالفات المرورية في جميع أنحاء المحافظة وضبط المخالفين للأنظمة، وزيادة الوعي بضرورة الالتزام بقواعد واشتراطات السلامة المرورية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم إدارة مرور جدة العقيد زيد الحمزي؛ أن الحملات تضمنت وضع نقاط تفتيش في الطرقات والمحاور الرئيسية والأحياء كافة بالمحافظة، وشارك فيها عدد من الضباط والأفراد، واستهدفت الحملة تفعيل نقاط التفتيش لرصد المخالفات التي تؤثر في السلامة العامة، وخاصة مخالفات تجاوز الإشارة، وتجاوز السرعة المسموح بها، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف الجوّال في أثناء القيادة، وكذلك إخفاء اللوحة أو طمس معالمها أو فكها؛ حيث تم ضبط عدد من المركبات المخالفة، وتطبيق الأنظمة بحقها.

وشدّد الحمزي؛ على أهمية تطبيق الأنظمة التي تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية والحرص على سلامة مستخدمي الطريق؛ حيث إنهم الهدف الرئيس لهذه الحملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحمزي": "مرور جدة" يشن حملات مكثفة على المخالفين للأنظمة
سبق

وجّه مدير مرور محافظة جدة، العميد سلمان الجميعي، بحملات مكثفة لضبط المخالفات المرورية في جميع أنحاء المحافظة وضبط المخالفين للأنظمة، وزيادة الوعي بضرورة الالتزام بقواعد واشتراطات السلامة المرورية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم إدارة مرور جدة العقيد زيد الحمزي؛ أن الحملات تضمنت وضع نقاط تفتيش في الطرقات والمحاور الرئيسية والأحياء كافة بالمحافظة، وشارك فيها عدد من الضباط والأفراد، واستهدفت الحملة تفعيل نقاط التفتيش لرصد المخالفات التي تؤثر في السلامة العامة، وخاصة مخالفات تجاوز الإشارة، وتجاوز السرعة المسموح بها، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف الجوّال في أثناء القيادة، وكذلك إخفاء اللوحة أو طمس معالمها أو فكها؛ حيث تم ضبط عدد من المركبات المخالفة، وتطبيق الأنظمة بحقها.

وشدّد الحمزي؛ على أهمية تطبيق الأنظمة التي تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية والحرص على سلامة مستخدمي الطريق؛ حيث إنهم الهدف الرئيس لهذه الحملة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
01:27 PM

"الحمزي": "مرور جدة" يشن حملات مكثفة على المخالفين للأنظمة

بينها عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوّال أثناء القيادة وإخفاء اللوحة وطمسها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
9
7,542

وجّه مدير مرور محافظة جدة، العميد سلمان الجميعي، بحملات مكثفة لضبط المخالفات المرورية في جميع أنحاء المحافظة وضبط المخالفين للأنظمة، وزيادة الوعي بضرورة الالتزام بقواعد واشتراطات السلامة المرورية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم إدارة مرور جدة العقيد زيد الحمزي؛ أن الحملات تضمنت وضع نقاط تفتيش في الطرقات والمحاور الرئيسية والأحياء كافة بالمحافظة، وشارك فيها عدد من الضباط والأفراد، واستهدفت الحملة تفعيل نقاط التفتيش لرصد المخالفات التي تؤثر في السلامة العامة، وخاصة مخالفات تجاوز الإشارة، وتجاوز السرعة المسموح بها، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف الجوّال في أثناء القيادة، وكذلك إخفاء اللوحة أو طمس معالمها أو فكها؛ حيث تم ضبط عدد من المركبات المخالفة، وتطبيق الأنظمة بحقها.

وشدّد الحمزي؛ على أهمية تطبيق الأنظمة التي تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية والحرص على سلامة مستخدمي الطريق؛ حيث إنهم الهدف الرئيس لهذه الحملة.

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