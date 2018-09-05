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تأجيل مشاورات جنيف بين الفرقاء اليمنيين إلى الجمعة

مكتب المبعوث الأممي جريفيث لم يوضح الأسباب

أرجأ المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن جريفيث، إلى الجمعة المشاورات التي كان من المقرر عقدها غدًا (الخميس) بمدينة جنيف السويسرية، بين أطراف النزاع اليمني.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في مكتب جريفيث رفض الكشف عن هويته، قوله: "إن المشاورات لن تعقد غدًا وتم تأجيلها"، دون ذكر أسباب التأجيل.

في السياق نفسه، أفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، بأن وفد الحوثيين المفاوض لا يزال في المدينة، ولم يغادر حتى اللحظة الساعة 17.10 (ت.غ) إلى جنيف.

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تأجيل مشاورات جنيف بين الفرقاء اليمنيين إلى الجمعة
سبق

أرجأ المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن جريفيث، إلى الجمعة المشاورات التي كان من المقرر عقدها غدًا (الخميس) بمدينة جنيف السويسرية، بين أطراف النزاع اليمني.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في مكتب جريفيث رفض الكشف عن هويته، قوله: "إن المشاورات لن تعقد غدًا وتم تأجيلها"، دون ذكر أسباب التأجيل.

في السياق نفسه، أفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، بأن وفد الحوثيين المفاوض لا يزال في المدينة، ولم يغادر حتى اللحظة الساعة 17.10 (ت.غ) إلى جنيف.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
09:41 PM

تأجيل مشاورات جنيف بين الفرقاء اليمنيين إلى الجمعة

مكتب المبعوث الأممي جريفيث لم يوضح الأسباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أرجأ المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن جريفيث، إلى الجمعة المشاورات التي كان من المقرر عقدها غدًا (الخميس) بمدينة جنيف السويسرية، بين أطراف النزاع اليمني.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في مكتب جريفيث رفض الكشف عن هويته، قوله: "إن المشاورات لن تعقد غدًا وتم تأجيلها"، دون ذكر أسباب التأجيل.

في السياق نفسه، أفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، بأن وفد الحوثيين المفاوض لا يزال في المدينة، ولم يغادر حتى اللحظة الساعة 17.10 (ت.غ) إلى جنيف.

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